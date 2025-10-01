Toàn cảnh 17h: Lật tẩy chiêu lừa vé tàu tết | Bão số 11 sắp vào Biển Đông?

Toàn cảnh 17h ngày 1.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Đường sắt dừng chạy 4 tàu liên vận đi Trung Quốc do ngập lụt

Hiện tuyến đường sắt phía tây (Hà Nội - Lào Cai) vẫn còn một số điểm ngập nước và sạt ta luy đường, các đơn vị đường sắt đang khẩn trương khắc phục. Do đó, ngày 1.10 vẫn tạm ngừng chạy tàu SP8, SP3, SP4.

Các đoàn tàu ngừng chạy, đường sắt thực hiện thông báo trực tiếp cho hành khách qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, truyền thông trên các trang mạng xã hội, website… để hành khách biết.

Mang trung thu cho trẻ em nơi "3 không"

Từ những ngôi làng cách biệt như Aur xã A vương, đến những ngôi trường đặc biệt do cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trao tặng…các hoạt động vui tết trung thu ấm áp tình người đã được tổ chức và mang lại niềm vui rộn ràng cho bao trẻ em đồng bào thiểu số vùng cao, biên giới.

Những lưu ý mới nhất về visa du học Mỹ

Văn phòng Giáo dục Mỹ (Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM) ngày 26.9 đã tổ chức triển lãm giáo dục Mỹ mùa thu 2025, thu hút sự tham gia của đại diện 60 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ. Đặc biệt, tại đây, người tham dự sẽ được nghe các viên chức Lãnh sự quán Mỹ chia sẻ và cập nhật một số thông tin về visa du học Mỹ hiện nay.

