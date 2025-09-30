Xin visa du học Mỹ, viên chức lãnh sự dặn gì khi điền mạng xã hội?

Đông đảo phụ huynh, người học lắng nghe các viên chức lãnh sự thông tin quy trình xin visa du học Mỹ ẢNH: NGỌC LONG

Mục đích rà soát mạng xã hội

Văn phòng Giáo dục Mỹ (Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM) vài ngày trước tổ chức triển lãm giáo dục Mỹ mùa thu 2025, nhân dịp các trường CĐ, ĐH ở Mỹ bắt đầu tuyển sinh cho năm học 2026-2027. Trong khuôn khổ sự kiện, hơn trăm người đã tới tham dự phiên hướng dẫn cách xin visa du học Mỹ chủ trì bởi viên chức lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, trong bối cảnh nước này cập nhật nhiều quy định liên quan trong những tháng gần đây.

Một quy định nhận được nhiều lượt quan tâm của người tham dự là việc khai báo mạng xã hội cá nhân khi điền đơn DS-160 (đơn xin visa du học - PV). "Việc điền thông tin mạng xã hội của bạn trong phần đơn là rất quan trọng", viên chức lãnh sự nhấn mạnh, đồng thời lưu ý ứng viên nên liệt kê đầy đủ các tài khoản mạng xã hội đang dùng và mở chế độ công khai để viên chức lãnh sự có thể kiểm tra.

"Chúng tôi hy vọng bạn sẽ điền đường dẫn hoặc liên kết tới trang mạng xã hội của bạn thay vì ghi mỗi tên người dùng, do có thể xảy ra trường hợp trùng tên", ông dặn dò.

Trước câu hỏi về việc mạng xã hội của ứng viên sẽ được xem xét ra sao trong quá trình xét duyệt đơn và có điểm gì cần lưu ý, viên chức lãnh sự trả lời rằng mục đích của quá trình rà soát là để coi ứng viên có ý định gây tổn hại tới nước Mỹ không. Ngoài ra, việc này cũng giúp đánh giá xem ứng viên có kế hoạch dùng visa đúng mục đích không, và với trường hợp đang đề cập là tới Mỹ học tập, theo vị viên chức lãnh sự.

"Thế nên, các bạn hãy khai báo một cách trung thực", ông khuyến nghị.

Một phụ huynh thì đặt vấn đề con trai của bà có sử dụng mạng xã hội nhưng không hề đăng tải bất kỳ bài viết nào. Liệu trường hợp này có khiến viên chức lãnh sự "đánh trượt" hồ sơ của ứng viên? "Chúng tôi đánh giá từng trường hợp cụ thể", viên chức lãnh sự trả lời, song cũng nêu quan điểm rằng sẽ "khá lạ" nếu một ứng viên không phải trẻ em lại chẳng có bức ảnh nào đăng trên mạng.

"Trong trường hợp này, tôi có thể nghĩ bạn đang giấu diếm gì đó", vị này chia sẻ.

Khai báo mạng xã hội ra sao khi xin visa du học Mỹ là vấn đề được nhiều người đặt câu hỏi ẢNH: NGỌC LONG

Một người tham gia chương trình hỏi rằng liệu cơ quan ngoại giao Mỹ có ban hành danh sách những trang mạng xã hội ứng viên không nên theo dõi? "Hiện tại thì không", viên chức lãnh sự hồi đáp và trả lời thêm rằng sẽ không màng tới việc ứng viên thích đội bóng nào hay quan tâm đến chủ đề giải trí nào, mà chỉ lưu tâm nếu ứng viên đăng các nội dung cực đoan như khẩu hiệu chống Mỹ hoặc có dấu hiệu liên quan tới những tổ chức khủng bố.

Lưu ý gì khác khi xin visa du học Mỹ?

Một quy định mới được viên chức lãnh sự Mỹ thông tin liên quan tới địa điểm đặt lịch hẹn phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Theo đó, đương đơn muốn xin visa du học Mỹ cần đặt lịch hẹn tại đại sứ quán, lãnh sự quán ở quốc gia đã cấp quốc tịch hoặc thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) cho mình. Nếu cố tình đăng ký phỏng vấn ở nước thứ ba, đương đơn sẽ dễ bị từ chối cấp visa, theo thông tin đăng trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tại phiên chia sẻ, các viên chức lãnh sự cũng cảnh báo đương đơn không tin vào những tin đồn hoàn toàn sai lầm về visa du học Mỹ, như có hạn mức về số lượng visa cấp cho du học sinh Việt, phải trả tiền cho công ty du học mới được cấp visa hoặc cha mẹ phải có thu nhập đạt tới một ngưỡng nào đó thì con cái mới được cấp visa du học... "Đây đều là những thông tin sai sự thật", viên chức lãnh sự nhấn mạnh.

Người này nói thêm, trong buổi phỏng vấn xin visa du học, các viên chức tập trung làm rõ hai vấn đề chính là liệu ứng viên có đủ khả năng tài chính để chi trả cho chương trình không và liệu ứng viên có thực sự sang Mỹ để đi học không. "Nếu chứng minh được hai điều này, đương đơn khả năng cao sẽ được cấp visa du học", ông nói.

Theo các viên chức lãnh sự, đương đơn sẽ được cấp visa nếu trình bày được mình có ý định học tập nghiêm túc và đủ năng lực tài chính chi trả cho cuộc sống ở Mỹ

ẢNH: NGỌC LONG

Trước đó, visa Mỹ đã có 2 thay đổi quan trọng. Thứ nhất là yêu cầu hầu hết các đương đơn xin visa không định cư, bao gồm những ai dưới 14 và trên 79 tuổi, phải phỏng vấn trực tiếp với viên chức lãnh sự trừ khi xin visa ngoại giao hoặc công vụ. Thứ hai là từ tháng 10, Mỹ sẽ yêu cầu đương đơn muốn xin visa đóng thêm "integrity fee", tạm hiểu là một khoản "đặt cọc" để cam kết tuân thủ điều kiện visa, ở mức 250 USD (6,6 triệu đồng).

Hai quy định mới đều được áp dụng với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo thống kê của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), năm 2024 tổng cộng có 36.176 người Việt du học Mỹ, xếp thứ 6 về số du học sinh và tiếp tục đà tăng trưởng kể từ sau Covid-19. Nhưng nếu xét riêng số lượng tại các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12), Việt Nam đông thứ 2 với 4.252 người, chỉ sau Trung Quốc. Riêng năm học 2023-2024, du học sinh Việt đóng góp hơn 1 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ, theo Tổng lãnh sự quán Mỹ.