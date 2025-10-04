Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Chủ tịch xã tử vong khi đang làm nhiệm vụ | Đám cháy kinh hoàng tại Đà Nẵng

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 4.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tông tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Đắk Lắk khiến một chủ tịch xã ngay khi ông đang làm nhiệm vụ giữa dòng nước ngập. Sự hy sinh của ông khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, xót xa, bởi đó là hình ảnh người cán bộ cơ sở hết lòng vì cộng đồng, đối diện hiểm nguy ngay trên tuyến đường quen thuộc của dân mình.

Đến sáng 4.10, nữ tài xế 33 tuổi điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã đến cơ quan công an trình diện để phục vụ điều tra.

Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tông tử vong: Nữ tài xế đến công an trình diện

Vụ học sinh ngộ độc tập thể: Rà soát bếp ăn trường học toàn tỉnh Quảng Trị

Sau vụ ngộ độc tập thể tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị) cùng nghi vấn 'ngăn học sinh đi bệnh viện', lãnh đạo Sở Y tế đề nghị rà soát toàn bộ bếp ăn trường học trên địa bàn. 

Vụ học sinh ngộ độc tập thể: Rà soát bếp ăn trường học toàn tỉnh Quảng Trị

Kêu cứu vì ngột ngạt dưới màn bụi xi măng

Sống trong nhà mà cũng phải kêu cứu vì… bụi xi măng. Đó là tình cảnh mà hàng trăm hộ dân tại khu dân cư mới trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Phước,TP.HCM đang phải chịu đựng. Từ nhiều tuần nay, trạm trộn bê tông hoạt động sát khu dân cư liên tục xả khói bụi, tiếng ồn suốt ngày đêm, khiến không khí đặc quánh, nhà cửa, cây cối phủ trắng bụi, còn người dân thì rơi vào cảnh ngột ngạt, lo ngại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Kêu cứu vì ngột ngạt dưới màn bụi xi măng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem thêm bình luận