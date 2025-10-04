Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Sáng 3.10, được sự thống nhất chủ trương của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chánh văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch (phụ trách chung) Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng tập thể thường trực, cán bộ - nhân viên; đại diện Hội Chữ thập đỏ phường, xã và đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng một số nhà hảo tâm.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 ẢNH: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HCM

Phát biểu tại buổi phát động, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động vận động quyên góp và tổ chức cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào tại các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025.