Thời sự

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Hoài Nhiên
04/10/2025 14:43 GMT+7

Tính đến 10 giờ sáng 3.10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân hướng về đồng bào bị thiên tai với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Sáng 3.10, được sự thống nhất chủ trương của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chánh văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch (phụ trách chung) Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng tập thể thường trực, cán bộ - nhân viên; đại diện Hội Chữ thập đỏ phường, xã và đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng một số nhà hảo tâm.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị thiệt hại do thiên tai năm 2025

ẢNH: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HCM

Phát biểu tại buổi phát động, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động vận động quyên góp và tổ chức cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào tại các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025.

“Chúng tôi cam kết toàn bộ kinh phí, hàng hóa cứu trợ do quý cơ quan, tổ chức và nhân dân đóng góp sẽ được tiếp nhận, quản lý công khai, minh bạch, chuyển đến tận tay đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ trong thời gian sớm nhất để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Tuấn nói.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai - Ảnh 2.

Tập thể thường trực, cán bộ, nhân viên tham gia hưởng ứng quyên góp cứu trợ khẩn cấp

ẢNH: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HCM

Nhân buổi lễ phát động, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp trực tiếp: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ); Ban Trị sự chùa Bà Bình Dương (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM); Công ty TNHH thương mại sản xuất Thịnh Long (phường Vũng Tàu, TP.HCM); Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung; Hội Chữ thập đỏ phường Bàn Cờ; Hội Chữ thập đỏ phường Bình Thạnh; Ni sư Thích Nữ Diệu Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; ông Huỳnh Văn Nhi, Ủy viên thường trực Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115…

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai - Ảnh 3.

Hoạt động tiếp nhận ủng hộ thông qua thùng quyên góp trước cổng trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM

ẢNH: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HCM

Tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Từ ngày 3 - 31.10, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể đến đóng góp ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu và tiền mặt tại 3 địa điểm:

  • Cơ sở 1: 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
  • Cơ sở 2: 106 đường 30 tháng 4, phường Phú Lợi, TP.HCM.
  • Cơ sở 3: 68 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Bên cạnh đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ trực tiếp thông qua tài khoản: HOI CHU THAP DO TPHCM, số tài khoản 1600201452750 (Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sài Gòn) với nội dung chuyển khoản: UNG HO BAO LU 2025.

