Thời sự

MTTQ Việt Nam công bố tài khoản ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/10/2025 18:43 GMT+7

Ngày 3.10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thông báo số tài khoản và các đầu mối tiếp nhận ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể quyên góp trực tiếp tại địa chỉ: Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi (P.Cửa Nam, TP.Hà Nội); đường dây nóng: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888.

Với hình thức tiếp nhận ủng hộ qua ngân hàng, tổ chức cá nhân có thể lựa chọn ủng hộ qua nhóm tài khoản sẽ công khai thông tin ủng hộ hoặc nhóm tài khoản không công khai thông tin ủng hộ.

Nhóm tài khoản ngân hàng sẽ công khai thông tin ủng hộ gồm:

MTTQ Việt Nam công bố tài khoản ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10- Ảnh 1.

Các tài khoản tiếp nhận ủng hộ sẽ công khai các thông tin ủng hộ

ẢNH: MTTQ VN

1. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank):

- Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 55102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội.

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):

- Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 8639699999, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank):

- Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 1400666102025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Láng Hạ.

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

- Tên tài khoản: MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 8888881010, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.

Nhóm các tài khoản ngân hàng không công khai thông tin ủng hộ:

MTTQ Việt Nam công bố tài khoản ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10- Ảnh 2.

Các tài khoản tiếp nhận ủng hộ sẽ không công khai thông tin ủng hộ

ẢNH: MTTQ VN

1. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank):

- Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 22102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 8680899999, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng An.

3. Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank):

- Tên tài khoản: Ban vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 1400888102025, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Láng Hạ.

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

- Tên tài khoản: MTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 9999992025, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.

Với cá nhân, tổ chức ủng hộ bằng ngoại tệ (USD), có thể sử dụng các tài khoản sau:

MTTQ Việt Nam công bố tài khoản ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10- Ảnh 3.

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ bằng ngoại tệ (USD)

ẢNH: MTTQ VN

1. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank):

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 118 600 102025, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.

- Swift code: ICBVVNVX131.

2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

- Tên tài khoản: MTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương

- Số tài khoản: 666.666.1010, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.

- Swift code: BFTVVNVX.

