MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tại buổi lễ, đọc lời kêu gọi vận động ủng đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện hoạt động trên Biển Đông, trong đó bão số 9 và bão số 10 đã tác động mạnh ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, bão số 10 gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đọc lời kêu gọi ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10 ẢNH: GIA HÂN

Ông Chiến cũng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động từ sớm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để phòng chống và thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm tối đa thiệt hại về người và của.

Tuy nhiên, sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão dị thường Buloi đã gây ra hậu quả thiệt hại hết sức nghiêm trọng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế đến ngày 2.10 lên tới 11.000 tỉ đồng.

Ông Chiến cũng cho hay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp phòng chống và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm khôi phục các hoạt động lao động sản xuất, học tập và ổn định đời sống của nhân dân.

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam xin chia buồn sâu sắc với gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân; gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới toàn thể nhân dân tại các vùng chịu sự ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão gây ra", ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào ngay tại lễ phát động ẢNH: GIA HÂN

Chung tay góp sức để đồng bào sớm vượt qua khó khăn

Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, hậu quả do bão, mưa lũ là rất lớn, nhiều gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, bảo đảm đời sống của nhân dân.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người tại khu vực an toàn và đang chịu sự thiệt hại do bão gây ra là một thể thống nhất, cần đồng hành, hỗ trợ, chia ngọt sẻ bùi, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi toàn thể nhân dân trong và ngoài nước, người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam hãy sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

Ông Chiến nhấn mạnh, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương trở lên.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận 500 tỉ đồng ủng hộ từ Tập đoàn Vingroup ẢNH: GIA HÂN

Người lao động nên giúp một ngày thu nhập. Đoàn viên, hội viên thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên. Mọi đóng góp về tài khoản của Ban vận động cứu trợ T.Ư.

Ông Chiến cũng khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban vận động cứu trợ T.Ư cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ các nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua.

Tiếp nhận 673 tỉ đồng từ các cơ quan, tổ chức

Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 673 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ 100 triệu đồng ẢNH: GIA HÂN

Trong đó, Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm đã ủng hộ 500 tỉ đồng; Thành ủy Hà Nội ủng hộ 100 tỉ đồng; các cơ quan Quốc hội ủng hộ 600 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ủng hộ 100 triệu đồng…

Cũng tại lễ phát động, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban vận động cứu trợ T.Ư đã quyết định phân bổ kinh phí từ Quỹ cứu trợ T.Ư số tiền 265 tỉ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Trong đó, phân bổ cho 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỉ đồng; 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỉ đồng; 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỉ đồng; 6 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố: Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng mỗi thành phố 10 tỉ đồng.