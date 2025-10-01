Thường trực Ban Bí thư: Ưu tiên lo cuộc sống bà con bị thiệt hại do bão số 10

Chiều 1.10, tại tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên và hỗ trợ nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Bão số 10 gây nhiều thiệt hại tại Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị báo cáo nhanh tình hình ứng phó và những giải pháp trước mắt để ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai. Bão số 10 (bão Bualoi) vào Biển Đông từ ngày 26.9 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Trị từ ngày 28 - 29.9, gây gió mạnh cấp 9 - 10, giật 12 - 13, mưa lớn 200 - 500 mm, lũ dâng nhanh làm ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến giao thông.

Tỉnh đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, huy động 8.577 phương tiện và hơn 23.000 lao động ứng phó, sơ tán hơn 1.100 hộ với 3.500 nhân khẩu ở 24 xã nguy hiểm. Công tác thông tin, cảnh báo được duy trì liên tục.

Bão số 10 gây ra sự cố đặc biệt trên biển. Tại khu vực biển Cửa Việt (xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị) 2 tàu cá BV.4670-TS và BV.0042-TS của ngư dân TP.HCM với 11 thuyền viên gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt. Lực lượng chức năng, người dân đã cứu được 9 thuyền viên, 2 người còn lại mất tích. Tại khu vực Cảng Gianh (xã Bắc Trạch, Quảng Trị), xảy ra sự cố 2 tàu cá BV.92756-TS và BV.92754-TS bị đứt neo trôi tự do ra biển, trên 2 tàu có 13 thuyền viên (hiện 4 thuyền viên được cứu, 3 thuyền viên đã phát hiện thi thể, 6 thuyền viên mất tích).

Thiệt hại ban đầu toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 8 người mất tích (thuyền viên ngoài tỉnh), 15 người bị thương. Về tài sản: 6 nhà sập, 3.396 nhà tốc mái, 18 nhà bị ngập, khoảng 1.460 ha rừng trồng bị thiệt hại... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 550 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Trị đang tập trung khắc phục khẩn cấp, ưu tiên cứu hộ, bảo đảm đời sống dân sinh, ổn định sản xuất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần ưu tiên lo cuộc sống cho bà con nhân dân sau bão số 10 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần nỗ lực, chủ động của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân Quảng Trị trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục bão lũ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ. Tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (phải) trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị để khắc phục hậu quả bão số 10, với số tiền 500 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng lũ như: lương thực thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, không để người dân bị thiếu thốn. Cần quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch sau mưa lũ. Đặc biệt, cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, lớp, nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị khắc phục bão lụt ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5 tỉ đồng giúp tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị để khắc phục hậu quả bão số 10 với số tiền 500 triệu đồng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng trao 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Quảng Trị. Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5 tỉ đồng giúp tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10. Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinbank mỗi đơn vị hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 1 tỉ đồng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thay mặt địa phương bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của Trung ương, đồng thời khẳng định Quảng Trị sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh cho nhân dân.