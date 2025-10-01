Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Các xã chịu ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) đã có sóng di động

Thu Hằng
Thu Hằng
01/10/2025 11:56 GMT+7

Gần 600 đội ứng cứu của Viettel trên toàn quốc đã được huy động để khắc phục tín hiệu, đảm bảo thông tin liên lạc sau cơn bão số 10 (Bualoi).

Tập đoàn Viettel cho biết đã ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi). Đến sáng 1.10, tất cả các xã trên toàn quốc chịu ảnh hưởng của bão đều đã có sóng di động.

Tất cả các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi đều đã có sóng di động - Ảnh 1.

Nhân sự Viettel được điều động ứng cứu xuyên đêm tại các điểm nóng.

ẢNH: TRẦN THỌ

Tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai, những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão số 10, tỷ lệ gián đoạn thông tin của trạm phát sóng Viettel đã giảm xuống trung bình dưới 8%. Trong khi đó, tại Ninh Bình, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi lốc xoáy, con số này chỉ còn dưới 2%, tín hiệu cơ bản được phục hồi hoàn toàn.

Viettel đã huy động thêm hơn 100 đội ứng cứu từ các chi nhánh, nâng tổng số đội ứng cứu trên toàn quốc lên gần 600, tương ứng gần 1.500 nhân sự. Tất cả được phân công theo chuyên môn gồm trạm phát sóng, truyền dẫn, cơ điện, viễn thông cố định… Nhờ đó, tiến độ khôi phục tín hiệu được đẩy nhanh, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cũng như nhu cầu liên lạc của người dân.

Khi bão đi qua, hàng trăm trạm BTS tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị mất điện lưới, nhiều tuyến cáp bị hư hại do gió lớn và mưa lũ. Tại Thanh Hóa, có thời điểm gần 900 trạm bị mất điện, song đến chiều 30.9, hơn 90% số trạm đã hoạt động trở lại. Tại Hà Tĩnh, các xã miền núi được tiếp cận kịp thời. Ở Ninh Bình, nhờ phương án ứng cứu hiệu quả, tín hiệu đã cơ bản được phục hồi.

Cộng tiền vào tài khoản cho các khách hàng chống bão

Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết, cùng với khắc phục hạ tầng, Viettel còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng. Các cửa hàng, trạm kỹ thuật và nhà cán bộ nhân viên được sử dụng làm điểm sạc pin miễn phí.

Hơn 73.000 khách hàng ở khu vực bị cô lập do ngập lụt tại Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh đã được cộng 20.000 đồng (tương đương gần 1,5 tỉ đồng) vào tài khoản để liên lạc trong 5 ngày. Chính sách hoãn chặn cước cho 40.000 khách hàng là thuê bao trả sau cũng được triển khai giúp người dân an tâm chống bão.

Trước đó, khi bão số 10 (Bualoi) chưa đổ bộ, hệ thống giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng nền tảng PCTT 3.0 được nâng cấp, cho phép hiển thị sơ đồ mạng lưới theo thời gian thực, tự động cảnh báo trạm mất điện, đứt cáp hay sự cố truyền dẫn. Nhờ đó, các đội ứng cứu nhanh chóng xác định và ưu tiên xử lý điểm nóng, rút ngắn đáng kể thời gian khắc phục.

Khám phá thêm chủ đề

bão bualoi Sóng điện thoại Viettel thông tin liên lạc
