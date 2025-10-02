Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/10/2025 21:59 GMT+7

Chiều 2.10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 10 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Tổng Bí thư yêu cầu các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ. Cùng đó, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư đề nghị khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Đồng thời, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục…, nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Tổng Bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ trực tiếp vào nước ta gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành.

Tính đến 15 giờ hôm nay 2.10, đã có 40 người chết, 21 người mất tích, 150 người bị thương, 185 nhà sập, đổ, hơn 167.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 58.800 nhà bị ngập, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại; gần 52.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15.302 ha thủy sản bị thiệt hại; 21.939 m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 8.485 cột điện, 79.841 cây xanh bị gãy đổ; nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông nghiêm trọng và nhiều thiệt hại khác chưa thống kê đầy đủ.

Thống kê sơ bộ tại 8 địa phương bị thiệt hại lớn, tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 12.360 tỉ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh 6.000 tỉ đồng, Lào Cai 2.750 tỉ đồng, Nghệ An 1.627 tỉ đồng, Cao Bằng 750 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng, Sơn La 528 tỉ đồng, Phú Thọ 85 tỉ đồng, Hải Phòng 16 tỉ đồng.

Tin liên quan

MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chiều 2.10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Tổng Bí thư gợi mở những 'đột phá chiến lược' của phong trào phụ nữ Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm bão số 10 Quyên góp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận