Lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Tổng Bí thư yêu cầu các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ. Cùng đó, bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư đề nghị khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Đồng thời, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục…, nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Tổng Bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ trực tiếp vào nước ta gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành.

Tính đến 15 giờ hôm nay 2.10, đã có 40 người chết, 21 người mất tích, 150 người bị thương, 185 nhà sập, đổ, hơn 167.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 58.800 nhà bị ngập, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại; gần 52.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15.302 ha thủy sản bị thiệt hại; 21.939 m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 8.485 cột điện, 79.841 cây xanh bị gãy đổ; nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông nghiêm trọng và nhiều thiệt hại khác chưa thống kê đầy đủ.

Thống kê sơ bộ tại 8 địa phương bị thiệt hại lớn, tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 12.360 tỉ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh 6.000 tỉ đồng, Lào Cai 2.750 tỉ đồng, Nghệ An 1.627 tỉ đồng, Cao Bằng 750 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng, Sơn La 528 tỉ đồng, Phú Thọ 85 tỉ đồng, Hải Phòng 16 tỉ đồng.