Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bão số 10 (Bualoi) là một trong những cơn bão có gió giật mạnh nhất trong những năm gần đây, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng các cán bộ, đoàn viên, người lao động Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ ẢNH: MINH KHUÊ

Nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở đất diện rộng, khiến giao thông chia cắt, đời sống người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, nhiều trường học, điểm trường tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, khiến học sinh chưa thể trở lại lớp học… Trong số những đối tượng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, có một bộ phận là đoàn viên và người lao động.

Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong khối cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và một số địa phương khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương để chung tay giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn. Đây không chỉ là hoạt động cứu trợ, mà còn là cách để tổ chức Công đoàn thể hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động, đồng thời tiếp tục khẳng định sứ mệnh nhân văn của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội.

"Dù là sự sẻ chia về vật chất hay tinh thần, mỗi đóng góp đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm nghị lực để người dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Hiểu bày tỏ.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại lễ phát động, toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động tại cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham gia quyên góp với mong muốn góp một phần nhỏ bé, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng thăm hỏi, động viên người lao động tại Hà Tĩnh bị tốc toàn bộ mái nhà ẢNH: C.Đ

Trước đó, 1.10, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 500 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, món quà Tổng LĐLĐ gửi tới không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức công đoàn cả nước đến người lao động tỉnh Nghệ An với mong muốn các công nhân, người lao động vững vàng vượt qua thử thách, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày đoàn công tác do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh chịu thiệt hại do bão số 10.