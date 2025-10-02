Tổng Bí thư gợi mở những 'đột phá chiến lược' của phong trào phụ nữ Việt Nam

Chiều 2.10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN) Việt Nam; đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: HẢI NGUYỄN

Tới dự còn có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bộ, ban, ngành và 750 đại biểu.

Phụ nữ Việt Nam luôn là điểm tựa của gia đình

Điểm lại gần 1 thế kỷ không ngừng trưởng thành và cống hiến của phụ nữ Việt Nam và của tổ chức Hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Phụ nữ Việt Nam luôn là điểm tựa của gia đình, là hậu phương vững chắc, là tiền tuyến dũng cảm, là hạt nhân của đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng. Đó là vẻ đẹp của chủ nghĩa yêu nước - bắt đầu từ tình yêu gia đình, lan tỏa thành tình yêu quê hương, thăng hoa thành lý tưởng cách mạng".

Bước vào kỷ nguyên của 3 chuyển đổi lớn: xanh - số - nhân lực, Tổng Bí thư nhận định, ở trung tâm của những chuyển đổi ấy là con người, và phụ nữ có vị trí đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam dự lễ kỷ niệm ẢNH: TRẦN LÊ

"Trong "kinh tế số", phụ nữ là người sử dụng dịch vụ số nhiều nhất trong gia đình, là "giám đốc tài chính" của tiêu dùng hộ gia đình, là người dạy con cái những kỹ năng số đầu đời. Trong "kinh tế xanh" và "kinh tế tuần hoàn", phụ nữ là lực lượng tổ chức tiêu dùng xanh, phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, lan tỏa lối sống bền vững. Trong "kinh tế chăm sóc" của một xã hội già hóa, phụ nữ gánh vác phần lớn chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh - một hệ sinh thái an sinh cần được nhìn nhận như hạ tầng thiết yếu", Tổng Bí thư nhìn nhận, và khẳng định, đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho năng suất quốc gia, cho tương lai dân tộc.

Những "đột phá chiến lược" của phong trào phụ nữ

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như những "đột phá chiến lược" của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn 2045.

Thứ nhất, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới yêu nước - tự chủ - bản lĩnh - nhân ái - trí tuệ - sáng tạo - trách nhiệm - số - xanh.

Thứ hai, nâng cấp phong trào "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" thành "5 không, 3 sạch, 3 an": an toàn - an tâm - an sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm ẢNH: TRẦN LÊ

"Mỗi tỉnh có ít nhất 5 "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" kết nối đường dây nóng 24/7; mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt", Tổng Bí thư nói.

Thứ ba, bứt phá chuyển đổi số trong Hội và cho hội viên. Triển khai phong trào "Mỗi phụ nữ -một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực".

Thứ tư, thúc đẩy kinh tế từ sinh kế bền vững đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Mỗi tỉnh, thành phố phát triển tối thiểu các cụm dự án sinh kế - hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; mỗi xã có một sản phẩm OCOP của phụ nữ đạt chuẩn; mỗi năm, Hội bồi dưỡng một lực lượng nòng cốt phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ quản trị số.

Thứ năm, chăm lo giáo dục mầm non, dinh dưỡng, phát triển sớm trẻ em, coi đây là ưu tiên chiến lược để nâng năng suất lao động và chất lượng dân số.

Thứ sáu, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực giới, mua bán người, tội phạm công nghệ cao.

Thứ bảy, phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ; tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị ở các cấp, nhất là cơ sở.

Thứ tám, xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc. Tôn vinh áo dài Việt Nam, nghệ thuật ẩm thực, nghề thủ công truyền thống do phụ nữ giữ lửa; gìn giữ tiếng Việt, gia phong - gia lễ; chống lại những biểu hiện lai căng, phản cảm, thực dụng.

Thứ chín, tăng cường đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế.

Thứ mười, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội: bám sát cơ sở, dựa vào dữ liệu, đo lường tác động; nhân rộng mô hình tốt, loại bỏ hoạt động hình thức; bảo đảm mỗi đồng chi ra, mỗi giờ sinh hoạt đều mang lại giá trị thiết thực cho phụ nữ và gia đình.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam.

Đặc biệt, chú trọng hoàn thiện chính sách về lao động nữ, thai sản, dịch vụ chăm sóc, nhà ở xã hội cho công nhân, trường mầm non ở khu công nghiệp; tạo môi trường làm việc an toàn, không quấy rối, không phân biệt; thúc đẩy văn hóa tôn trọng phụ nữ, tôn vinh lao động chăm sóc.

Cho rằng không có bình đẳng giới thực chất nếu thiếu sự chung tay của nam giới, Tổng Bí thư lưu ý, đàn ông Việt Nam - những người chồng, người cha, người con - hãy là đồng minh, là bạn đồng hành của phụ nữ trên mọi nẻo đường.

"Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn. Nhưng chúng ta có niềm tin lớn hơn. Niềm tin vào truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam; vào trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ thời đại mới; vào sức mạnh của tổ chức Hội đã tôi luyện qua thử thách; vào sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội LHPN Việt Nam.