Tổng Bí thư: 'Nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn'

Sáng nay, 1.10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Tài chính), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những thông điệp được phát đi hôm nay là lời hiệu triệu khơi nguồn trí thức và đánh thức tiềm năng Việt Nam, để bứt phá, phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.



Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 ẢNH: THỊNH NGUYỄN

Phải nhanh hơn, mạnh mẽ hơn

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn để tiếp tục đổi mới, cải cách, phát triển đất nước. Chúng ta đã mở không gian, tháo điểm nghẽn, khơi nguồn lực cho đổi mới sáng tạo quốc gia. Với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt thực hiện của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu tích cực.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động đổi mới sáng tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Thể chế, chính sách chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ và xu thế toàn cầu, chưa thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Mức độ làm chủ công nghệ, nhất là các công nghệ lõi, công nghệ nguồn của chúng ta còn hạn chế.

Vốn đầu tư mạo hiểm cho giai đoạn đầu của các dự án khởi nghiệp chưa được khơi thông, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt. Văn hóa sợ rủi ro còn nặng nề. Đây là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ mạnh mẽ và đồng bộ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

"Kết quả bước đầu cho thấy chúng ta đã đi đúng hướng nhưng tốc độ thay đổi của thế giới đang nhanh hơn khả năng bắt nhịp của chúng ta. Vì vậy, từ quyết tâm chính trị cho đến triển khai thực hiện, từ nhận thức đến hành động, chúng ta phải chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, biến khát vọng thành hiện thực. Tinh thần là nói ít, làm nhiều, làm nhanh, làm đúng, làm đến nơi đến chốn", Tổng Bí thư nói.

Trên tinh thần ấy, Tổng Bí thư nêu ra 6 nhóm nhiệm vụ, yêu cầu cả nước phải thực hiện để đẩy nhanh hơn khả năng bắt nhịp với tốc độ thay đổi của thế giới.

Chuyên gia, nhà khoa học là ngọn đuốc soi đường

Một trong những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư nhấn mạnh là vận hành hiệu quả 3 trụ cột: Nhà nước (kiến tạo); doanh nghiệp; viện, trường (nguồn tri thức).

Doanh nghiệp phải đặt nghiên cứu phát triển và trọng tâm chiến lược và dám đầu tư cho tương lai. Nhà nước chịu trách nhiệm kiến tạo thể chế chuẩn hạ tầng số, dữ liệu mở, dịch vụ công, phục vụ công số thuận tiện.

Các viện, trường nâng cao chất lượng đào tạo gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường, khuyến khích công bố quốc tế đi đôi với thương mại hóa các kết quả. Khi 3 trụ cột phối hợp nhịp nhàng, nguyên liệu, tri thức sẽ chảy vào cỗ máy sản xuất giá trị, tạo nên năng suất của sức mạnh cạnh tranh mới cho cả nền kinh tế.

Tổng Bí thư nói: "Đổi mới sáng tạo cần được lan tỏa và thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội vào trong lĩnh vực kinh tế. Nhà nước kiến tạo thể chế bảo đảm công bằng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư hạ tầng số, mở đường cho sáng tạo, bứt phá mang lại giá trị mới hoặc giải quyết các tồn tại dai dẳng.

Doanh nghiệp trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, nơi ý tưởng được biến thành sản phẩm tri thức, giá trị công nghệ được biến thành sức mạnh cạnh tranh. Chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học là ngọn đuốc soi đường, dấn thân, cống hiến, đưa tri thức phục vụ Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân".

Biến mỗi giọt mồ hôi thành giá trị lớn hơn cho đất nước

Với nhóm nhiệm vụ này, Tổng Bí thư chia sẻ sự gửi gắm riêng tới thế hệ trẻ, thanh niên, mong muốn họ là những người biết nuôi dưỡng khát vọng lớn, dám ước mơ, dám khởi nghiệp, dám chấp nhận rủi ro, coi đổi mới sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển của đất nước là lý tưởng sống.

"Phải dũng cảm, tiên phong đi trước, mở đường tiến vào khoảng trời khoa học kỹ thuật, công nghệ mênh mông đang ở phía trước. Nông dân, công nhân, người lao động, lực lượng đông đảo và trực tiếp sản xuất chủ động nắm bắt, trang bị kiến thức, kỹ năng, công cụ để nâng cao sản xuất, biến mỗi giọt mồ hôi thành giá trị lớn hơn cho đất nước", Tổng Bí thư bày tỏ.

Các nhóm nhiệm vụ còn lại là thống nhất trong nhận thức và hành động theo quan điểm đổi mới sáng tạo là sự nghiệp xây dựng văn hóa, đổi mới sáng tạo của toàn dân.

Đổi mới sáng tạo phải đi liền với phát triển vững chắc nền tảng khoa học công nghệ, nâng cao mức độ tự chủ chiến lược về công nghệ quốc gia, trước hết là công nghệ lõi, công nghệ nguồn.

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phải khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng bằng những đạo luật, nghị định, thông tư rõ ràng, có khả năng thực hành cao, tập trung vào ưu đãi thuế tín dụng đất đai cho hoạt động nghiên cứu và phát triển cho sản phẩm, cho dịch vụ mới.

Triển khai chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối khu vực và toàn cầu. Gắn đổi mới sáng tạo cùng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định: "Đổi mới sáng tạo không phải là đích đến của một quốc gia mà phải là một quá trình cải tiến được lặp đi lặp lại, không có điểm dừng. Khởi nguồn của quá trình ấy là tinh thần dám nghĩ về những điều phi thường, dám làm những việc khó khăn nhất, dám gánh vác trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử, dám đột phá để mở ra những con đường chưa có dấu chân người".