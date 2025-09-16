Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Việt Nam xếp thứ 2 đổi mới sáng tạo trong nhóm thu nhập trung bình thấp

Quý Hiên
Quý Hiên
16/09/2025 20:39 GMT+7

Trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp, chỉ số đổi mới sáng tạo GII 2025 của Việt Nam xếp thứ 2, sau Ấn Độ. Còn trong nhóm các nước ASEAN, Việt Nam xếp thứ 4.

Chiều tối nay (giờ Hà Nội) 16.9, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đã tổ chức lễ công bố Báo cáo GII 2025 (chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu) tại Geneva. Trong báo cáo này, Việt Nam được xếp hạng 44/139 quốc gia/nền kinh tế (sau đây gọi chung là quốc gia), duy trì thứ hạng năm 2024. Trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp, Việt Nam duy trì được vị trí thứ 2, sau Ấn Độ (vị trí 38).

Việt Nam xếp thứ 2 đổi mới sáng tạo trong nhóm thu nhập trung bình thấp- Ảnh 1.

Theo Báo cáo GII 2025 của WIPO, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 44

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong số 43 quốc gia xếp trên Việt Nam, có 3 nước nằm trong nhóm thu nhập trung bình cao, gồm Trung Quốc (thứ 10), Malaysia (34), Thổ Nhĩ Kỳ (43). Tất cả các nước còn lại đều là các quốc gia có nền công nghiệp phát triển, thuộc nhóm thu nhập cao, tỷ lệ chi cho nghiên cứu phát triển, GDP cao.

Nếu tính khu vực ASEAN, Việt Nam vượt lên trên Thái Lan, đứng thứ 3 (sau Singapore và Mailaysia).

Việt Nam xếp thứ 2 đổi mới sáng tạo trong nhóm thu nhập trung bình thấp- Ảnh 2.

Việt Nam xếp thứ 4 về đổi mới sáng tạo trong nhóm các nước ASEAN

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong Báo cáo GII 2025 của WIPO, Việt Nam được WIPO ghi nhận là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013 (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Iran, Ma rốc, Albania và Iran). Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ và Việt Nam).

Trong 15 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo. Việt Nam là một trong 3 quốc gia (2 nước còn lại là Trung Quốc, Ethiopia) có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động nhanh nhất trong giai đoạn 2014 - 2024.

Hằng năm, WIPO tổ chức công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII). Chính phủ nhiều quốc gia sử dụng GII như một công cụ tham chiếu quan trọng cho quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như để xây dựng các chính sách liên quan. 

Theo kết quả khảo sát năm 2024 của WIPO, có 77% quốc gia thành viên (tăng hơn 20% so với kết quả khảo sát năm 2022) sử dụng kết quả GII trong xây dựng các chiến lược, chính chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã sử dụng bộ chỉ số này như một trong các công cụ quản lý điều hành quan trọng và đã phân công các bộ, cơ quan, địa phương cùng có trách nhiệm cải thiện chỉ số.

