MTTQ VN phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến cùng các lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ VN tham dự lễ phát động.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 tỉ đồng của Tập đoàn Vingroup qua Quỹ Thiện tâm ẢNH: GIA HÂN

Hậu quả thiệt hại hết sức nghiêm trọng

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đọc lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến cho biết trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện hoạt động trên Biển Đông, trong đó có bão số 9 và số 10 đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt bão số 10 gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8 giờ ngày 2.10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương. Cạnh đó, 160 ngôi nhà đổ, sập và 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu, 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc và 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngoài ra, 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, làm sạt lở 20.722 m kè bờ sông, bờ biển, 8.264 cột điện bị gãy đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, TP ước tính khoảng 11.000 tỉ đồng.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN nhấn mạnh để chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ VN đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và người dân kịp thời tham gia sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân. Trong đó, nhiều tấm gương tiêu biểu bất chấp nguy hiểm, vượt qua dòng nước lũ cứu giúp người dân gặp nạn.

Ông Chiến cũng cho hay thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ gây ra. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó và động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp phòng, chống và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm khôi phục các hoạt động lao động sản xuất, học tập và ổn định đời sống của nhân dân.

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN xin chia buồn sâu sắc với gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân; gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới toàn thể nhân dân tại các vùng chịu sự ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão gây ra", ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến đọc lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra ẢNH: GIA HÂN

Chung tay góp sức để đồng bào sớm vượt qua khó khăn

Theo ông Đỗ Văn Chiến, hậu quả do bão, mưa lũ là rất lớn, nhiều gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Đảng, Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, bảo đảm đời sống của nhân dân.

Ông Chiến nêu rõ, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc vốn đã được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người tại khu vực an toàn và đang chịu sự thiệt hại do bão gây ra là một thể thống nhất, cần đồng hành, hỗ trợ, chia ngọt sẻ bùi vì một dân tộc VN hùng cường, thịnh vượng, phát triển.

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại VN, hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh với tinh thần nhường cơm sẻ áo, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN vận động chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương trở lên. Người lao động nên giúp một ngày thu nhập. Đoàn viên, hội viên thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên. Mọi đóng góp về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ T.Ư.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Ban Vận động cứu trợ T.Ư cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ các nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua.

Tiếp nhận 673 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tiếp nhận số tiền hơn 673 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Trong đó, Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện tâm ủng hộ 500 tỉ đồng; Thành ủy Hà Nội ủng hộ 100 tỉ đồng; các cơ quan Quốc hội ủng hộ 600 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo VN ủng hộ 500 triệu đồng; các cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ủng hộ 100 triệu đồng…

Phân bổ 265 tỉ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, thành Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ban Vận động cứu trợ T.Ư đã quyết định phân bổ kinh phí từ Quỹ cứu trợ T.Ư số tiền 265 tỉ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, TP khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Trong đó, phân bổ 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỉ đồng; Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỉ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỉ đồng; Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng mỗi địa phương 10 tỉ đồng.