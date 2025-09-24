Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể đại hội.

M ANG LẠI LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO NGƯỜI DÂN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Mặt trận là nhân dân, là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với yêu cầu mới, phía trước là 2 mục tiêu 100 năm của dân tộc. Trong đó, tinh thần dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư và chương trình hành động mà đại hội thảo luận, quyết định sẽ là "nền tảng", là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt nhiệm kỳ. "Vấn đề cốt lõi là đề ra mục tiêu gì và ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 23.9.2025 ẢNH: TUẤN MINH

Điểm lại các kết quả cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ, Tổng Bí thư đề nghị đại hội thống nhất 3 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. "Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: mang lại ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể", Tổng Bí thư lưu ý.

Thứ hai là kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Thứ ba là phải chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu. Ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

T UYỆT ĐỐI TRÁNH PHONG TRÀO HÌNH THỨC

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên là kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp theo hướng "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả". Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy. Đồng thời, cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo; xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự đại hội ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cũng đề nghị tập trung củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau". Tổng Bí thư đề nghị thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho các giai tầng, đoàn thể; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, dân tộc. Đồng thời, triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7 và "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác các vấn đề dân sinh.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba Tổng Bí thư đề nghị tập trung là chăm lo đời sống nhân dân theo trách nhiệm chủ công của từng tổ chức. Công đoàn với vấn đề việc làm - tiền lương - an toàn lao động; Hội Nông dân với vấn đề sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị; Hội Phụ nữ với vấn đề an sinh gia đình - bình đẳng giới - phòng chống bạo lực; Đoàn thanh niên với vấn đề thanh niên khởi nghiệp - kỹ năng số - tình nguyện cộng đồng; Hội Cựu chiến binh, Cựu Công an nhân dân với vấn đề đền ơn đáp nghĩa - trật tự, kỷ cương cộng đồng.

Thứ tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể, chống "hình nón ngược" giữa T.Ư và cơ sở. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phải mở rộng đáy kim tự tháp, mỗi khu công nghiệp có những tổ chức đoàn, hội mạnh. Công đoàn trở về đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. Hội Nông dân gắn với hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường. Hội Phụ nữ đi đầu chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hội Cựu chiến binh, Cựu Công an nhân dân là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng... "Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng", Tổng Bí thư yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm, theo Tổng Bí thư, là cần thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng. Ban hành bộ tiêu chí "3 công khai, 3 giám sát": công khai mục tiêu, nguồn lực, tiến độ; giám sát bởi nhân dân, Mặt trận, báo chí. Mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động. Kết thúc mỗi quý phải đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Trọng tâm thứ sáu là kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực và kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 dễ - 3 rõ - 3 đo: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá"; công khai trên bảng theo dõi điện tử. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng - kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, cũng không chạy theo thành tích.

"Đ ỪNG ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐẸP TRÊN GIẤY"

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để 6 trọng tâm trên đi vào cuộc sống, vai trò của Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp và từng đảng viên là quyết định. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc; thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ T.Ư đến cơ sở. Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; "4 không": không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư đề nghị đại hội thảo luận thật kỹ, chỉ thông qua những chỉ tiêu có thể làm được và làm tốt. Mục tiêu ít nhưng rõ, đo được, lan tỏa được. "Đừng để nghị quyết "đẹp trên giấy". Nghị quyết phải để mọi người đều phải biết cần làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới", Tổng Bí thư lưu ý.

Từ đó, Tổng Bí thư gợi mở một số mốc triển khai sớm: Trong 3 tháng sau đại hội, hoàn thành kiện toàn tổ chức, khai trương "Cổng Mặt trận số", chọn mỗi tỉnh, thành 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng. Trong 6 tháng sau đại hội, tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" ở tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới. Trong 1 năm, đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm

Theo Tổng Bí thư, trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng. "Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến khẳng định, đại hội đã bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mô hình Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng lớn lao vào các nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành. Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: TUẤN MINH Ông Đỗ Văn Chiến cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư. "Làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng Cộng sản VN trong sạch vững mạnh; xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới", ông Chiến nhấn mạnh. Tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, về nhân sự đại hội, chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ, sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Do đó, cho đến khi Bộ Chính trị chỉ định nhân sự khóa mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa hiện tại vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công việc của Đảng bộ. Cùng đó, tại Quyết định số 2381 ngày 19.9, Bộ Chính trị đã chỉ định 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng. Cùng với 9 đại biểu đương nhiên, đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư tham dự Đại hội XIV của Đảng gồm 30 đại biểu chính thức.