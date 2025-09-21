Đổi mới hoạt động mặt trận, các đoàn thể

Vấn đề thứ nhất, là phải đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư theo mô hình mới. Thứ hai là làm sao hoạt động phải tăng cường tính thực chất, có chiều sâu và hiệu quả; khắc phục tính phong trào, tính hình thức. Thứ ba là làm sao huy động, khơi dậy, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức dân, nguồn lực trong nhân dân.

Quán triệt yêu cầu của Tổng Bí thư, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 3 khâu đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, gồm: đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Cùng đó là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. Thứ ba là tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Khâu đột phá nền tảng

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tư duy cách làm của Đảng bộ theo mô hình mới được coi là khâu đột phá nền tảng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống trong giai đoạn mới.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư xác định, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ cụ thể hóa và thể chế hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ" trong mô hình tổ chức mới. Hoàn thiện các quy chế phối hợp, bảo đảm rõ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, để khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, báo cáo tại cuộc làm việc với Bộ Chính trị ẢNH: TTXVN

Cùng đó, Đảng bộ xác định, nâng cao năng lực tư duy chiến lược, dự báo và tổ chức thực hiện của cấp ủy. Các nghị quyết sẽ được ban hành theo hướng ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm và dễ thực hiện, với cơ chế giám sát theo "5 rõ": rõ mục tiêu, rõ đầu việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân

Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân là khâu đột phá nhằm đưa hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đi vào thực chất, hiệu quả. Tăng cường phối hợp liên kết giữa các đoàn thể trong triển khai cuộc vận động, phong trào thi đua tại cộng đồng. Trao quyền chủ động cho cơ sở trong việc lựa chọn nội dung và cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát với từng địa bàn dân cư. Bảo đảm các nguồn lực hoạt động, đặc biệt cho cấp xã, thôn.

Xây dựng mô hình dân vận sáng tạo gắn với các nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ. Nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả như "tự quản", "dân vận khéo", "khu dân cư tiêu biểu" để tạo động lực phát triển từ cơ sở. Đồng thời, phát triển nền tảng dân vận số, tổ chức khảo sát trực tuyến, tạo kênh phản hồi hai chiều giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổ chức thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước. Phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, trí thức, doanh nhân trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết.

Dự thảo báo cáo cũng xác định sẽ tổ chức diễn đàn nhân dân định kỳ hằng năm từ T.Ư tới cơ sở. Đây là kênh đối thoại trực tiếp, thực chất để cấp ủy, chính quyền lắng nghe, giải trình và tiếp thu ý kiến, sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân.

Rèn luyện cán bộ qua thực tiễn

Ở khâu đột phá thứ 3, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư xác định tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tại dự thảo báo cáo, Đảng bộ xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn và khát vọng cống hiến. Công tác đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và tín nhiệm từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường luân chuyển cán bộ giữa các vị trí để rèn luyện qua thực tiễn, gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn" và "nói đi đôi với làm". Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội và tư duy lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đảng bộ cũng xác định, đổi mới đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng mở, kế thừa. Đặc biệt quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Sáng 20.9, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Hà Nội), Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động VN tổ chức lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự lễ khai mạc có Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo MTTQ VN và các đoàn thể T.Ư. Trong 2 ngày diễn ra hội thao, các đội sẽ thi đấu ở các môn: pickleball, bóng bàn, kéo co với 13 nội dung thi đấu dành cho các lứa tuổi. Cơ cấu giải thưởng gồm 13 giải nhất, 13 giải nhì, 26 giải ba, 5 giải chuyên đề.



