Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 23.9, tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã báo cáo đại hội về công tác nhân sự.
Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương gồm 45 người. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 15 người; 3 phó bí thư (gồm 1 phó bí thư thường trực và 2 - 3 phó bí thư chuyên trách). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy từ 9 - 11 người, gồm chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, chỉ thị của Bộ Chính trị cũng nêu rõ, sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
"Từ nay đến khi Bộ Chính trị chỉ định nhân sự khóa mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa hiện tại vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công việc của Đảng bộ", ông Đỗ Văn Chiến nói.
Về đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội XIV của Đảng, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, tại Quyết định số 2381 ngày 19.9, Bộ Chính trị đã chỉ định 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng.
Như vậy, đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham dự Đại hội XIV của Đảng gồm 30 đại biểu chính thức, trong đó có 9 đại biểu đương nhiên, 21 đại biểu được chỉ định và 2 đại biểu dự khuyết.
Tại đại hội, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cũng công bố danh sách 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết được chỉ định theo quyết định của Bộ Chính trị. Đại hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.
Làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 2 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đại hội đã có 62 ý kiến, trong đó 12 ý kiến tại hội trường và 50 ý kiến thảo luận tại tổ đóng góp vào các văn kiện trình đại hội và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng.
Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đại hội trân trọng lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, vừa mang tính chiến lược, vừa cụ thể, thiết thực đã tạo cảm hứng, lan tỏa ý chí khát vọng và xung lực mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ, phát huy kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn trở ngại vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, đại hội đã bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mô hình Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng lớn lao vào các nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành.
Ông Đỗ Văn Chiến cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
"Làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh; xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới", ông Chiến nhấn mạnh.
Danh sách đại biểu chỉ định của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng:
21 đại biểu chính thức:
1. Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;
2. Ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;
3. Ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;
4. Ông Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
5. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
6. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
7. Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
8. Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
9. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam;
10. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam;
11. Ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam;
12. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam;
13. Ông Phạm Ngọc Linh, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;
14. Bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
15. Ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;
16. Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
17. Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
18. Ông Nguyễn Huy Chí, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó chánh văn phòng thường trực, phụ trách Văn phòng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương;
19. Bà Trần Vân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng ban thường trực, phụ trách ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;
20. Bà Diệp Thị Thu Huyền, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
21. Ông Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương;
2 đại biểu dự khuyết:
1. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp (VCCI), Phó bí thư thường trực Đảng ủy VCCI;
2. Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam.
Bình luận (0)