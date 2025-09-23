Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 23.9, tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã báo cáo đại hội về công tác nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương gồm 45 người. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 15 người; 3 phó bí thư (gồm 1 phó bí thư thường trực và 2 - 3 phó bí thư chuyên trách). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy từ 9 - 11 người, gồm chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, chỉ thị của Bộ Chính trị cũng nêu rõ, sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Từ nay đến khi Bộ Chính trị chỉ định nhân sự khóa mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa hiện tại vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công việc của Đảng bộ", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Về đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội XIV của Đảng, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, tại Quyết định số 2381 ngày 19.9, Bộ Chính trị đã chỉ định 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Như vậy, đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham dự Đại hội XIV của Đảng gồm 30 đại biểu chính thức, trong đó có 9 đại biểu đương nhiên, 21 đại biểu được chỉ định và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cũng công bố danh sách 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết được chỉ định theo quyết định của Bộ Chính trị. Đại hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 2 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đại hội đã có 62 ý kiến, trong đó 12 ý kiến tại hội trường và 50 ý kiến thảo luận tại tổ đóng góp vào các văn kiện trình đại hội và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đại hội trân trọng lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, vừa mang tính chiến lược, vừa cụ thể, thiết thực đã tạo cảm hứng, lan tỏa ý chí khát vọng và xung lực mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ, phát huy kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn trở ngại vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Đỗ Văn Chiến, đại hội đã bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mô hình Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội bày tỏ niềm vui và sự kỳ vọng lớn lao vào các nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

"Làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh; xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới", ông Chiến nhấn mạnh.