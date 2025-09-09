Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhà hảo tâm quê Quảng Trị tài trợ vé cho 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'

Bá Cường
Bá Cường
09/09/2025 10:50 GMT+7

Ông Trần Ngọc Sơn (50 tuổi, quê Quảng Trị) đang làm việc tại TP.HCM, vừa tự bỏ tiền túi để tài trợ phương tiện đưa đón và vé xem phim cho 600 cựu chiến binh ở xã Vĩnh Thủy đi xem 'Mưa đỏ'.

Ngày 9.9, ông Nguyễn Văn Quyết, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị), cho biết vừa có một nhà hảo tâm tài trợ cho 600 cựu chiến binh trên địa bàn đi xem phim Mưa đỏ.

Nhà hảo tâm quê Quảng Trị tài trợ vé cho 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'- Ảnh 1.

Ông Sơn tự bỏ tiền túi để tài trợ cho 600 cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy đi xem phim Mưa đỏ

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Nhà hảo tâm nói trên là Trần Ngọc Sơn (50 tuổi, quê quán tại xã Vĩnh Thủy), đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Với mong muốn có cơ hội tri ân các cựu chiến binh ở thời điểm đặc biệt của đất nước, ông Sơn đã bỏ tiền túi để hỗ trợ phương tiện, vé xem phim cho các cựu chiến binh cùng được thưởng thức phim Mưa đỏ.

“Ở tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung có rất nhiều cựu chiến binh, họ đã chiến đấu vì độc lập dân tộc. Với chút sức nhỏ của mình, tôi muốn thể hiện lòng tri ân, muốn để các bác, các cô có một chuyến đi ý nghĩa, cùng nhau xem bộ phim lấy bối cảnh từ chiến trường mà có lẽ trong số đó họ đã từng chiến đấu. Phim Mưa đỏ rất hay, tôi muốn các bác cựu chiến binh sẽ có một kỷ niệm đẹp", ông Sơn nói.

Nhà hảo tâm quê Quảng Trị tài trợ vé cho 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'- Ảnh 2.

Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm sau khi xem bộ phim Mưa đỏ

ẢNH: BÁ HOÀNG

Sáng hôm qua (8.9), 600 cựu chiến binh tại xã Vĩnh Thủy đã tập trung trụ sở xã và cùng nhau lên chuyến xe di chuyển vào P.Nam Đông Hà và đến rạp thưởng thức phim.

Ông Quyết cho biết, có rất nhiều cựu chiến binh lần đầu đến rạp phim, sau khi xem xong bộ phim ai nấy cũng bồi hồi với nhiều cảm xúc khó tả... Những phân cảnh rất chân thực trong phim khiến nhiều người nhớ về một thời máu lửa, một thời gian khó và cảm thấy may mắn khi hôm nay vẫn còn được cùng nhau ngồi tại rạp, xem một bộ phim ý nghĩa.

Tin liên quan

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ

Hàng trăm người dân tại P.Quảng Trị cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị để cùng xem bộ phim 'Mưa đỏ' được công chiếu miễn phí tại đây.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa đỏ Quảng Trị Cựu chiến binh tri ân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận