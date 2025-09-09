Nhà hảo tâm quê Quảng Trị tài trợ vé cho 600 cựu chiến binh xem 'Mưa đỏ'

Ngày 9.9, ông Nguyễn Văn Quyết, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị), cho biết vừa có một nhà hảo tâm tài trợ cho 600 cựu chiến binh trên địa bàn đi xem phim Mưa đỏ.

Ông Sơn tự bỏ tiền túi để tài trợ cho 600 cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy đi xem phim Mưa đỏ ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Nhà hảo tâm nói trên là Trần Ngọc Sơn (50 tuổi, quê quán tại xã Vĩnh Thủy), đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Với mong muốn có cơ hội tri ân các cựu chiến binh ở thời điểm đặc biệt của đất nước, ông Sơn đã bỏ tiền túi để hỗ trợ phương tiện, vé xem phim cho các cựu chiến binh cùng được thưởng thức phim Mưa đỏ.

“Ở tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung có rất nhiều cựu chiến binh, họ đã chiến đấu vì độc lập dân tộc. Với chút sức nhỏ của mình, tôi muốn thể hiện lòng tri ân, muốn để các bác, các cô có một chuyến đi ý nghĩa, cùng nhau xem bộ phim lấy bối cảnh từ chiến trường mà có lẽ trong số đó họ đã từng chiến đấu. Phim Mưa đỏ rất hay, tôi muốn các bác cựu chiến binh sẽ có một kỷ niệm đẹp", ông Sơn nói.

Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm sau khi xem bộ phim Mưa đỏ ẢNH: BÁ HOÀNG

Sáng hôm qua (8.9), 600 cựu chiến binh tại xã Vĩnh Thủy đã tập trung trụ sở xã và cùng nhau lên chuyến xe di chuyển vào P.Nam Đông Hà và đến rạp thưởng thức phim.

Ông Quyết cho biết, có rất nhiều cựu chiến binh lần đầu đến rạp phim, sau khi xem xong bộ phim ai nấy cũng bồi hồi với nhiều cảm xúc khó tả... Những phân cảnh rất chân thực trong phim khiến nhiều người nhớ về một thời máu lửa, một thời gian khó và cảm thấy may mắn khi hôm nay vẫn còn được cùng nhau ngồi tại rạp, xem một bộ phim ý nghĩa.