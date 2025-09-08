Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 đoàn viên cứu người bị đuối nước

Sáng nay 8.9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Trị trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 đoàn viên tại xã Lệ Thủy.

Anh Nguyễn Quốc Toản trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 đoàn viên ở xã Lệ Thủy ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 2.8, anh Võ Hoàng Vũ (thuộc Chi đoàn thôn Thạch Bàn) và anh Nguyễn Võ Huy Công (thuộc Chi đoàn thôn Tuy Lộc) phát hiện 1 phụ nữ không kiểm soát được hành vi, bất ngờ nhảy xuống sông Kiến Giang tại khu vực gần cầu Phong Xuân, xã Lệ Thủy.

Trước tình hình đó, cả hai đoàn viên đã dũng cảm bơi ra tiếp cận và đưa được người phụ nữ vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm không nghĩ đến tính mạng của bản thân để cứu người lúc nguy nan của anh Võ Hoàng Vũ và anh Nguyễn Võ Huy Công đã được T.Ư Đoàn ghi nhận và trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".



