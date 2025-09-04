Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ

Bá Cường
Bá Cường
04/09/2025 21:35 GMT+7

Hàng trăm người dân tại P.Quảng Trị cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị để cùng xem bộ phim 'Mưa đỏ' được công chiếu miễn phí tại đây.

Tối 4.9, tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Điện ảnh Quân đội nhân dân (thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi công chiếu bộ phim Mưa đỏ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh và cám ơn người dân tại Quảng Trị.

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 1.

Đông đảo người dân đến xem phim "Mưa đỏ" tại Thành cổ Quảng Trị

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại buổi công chiếu, đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong quá trình sản xuất phim.

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 2.

Đại tá Kiều Thanh Thúy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Quảng Trị

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Hy vọng bộ phim sẽ lay động tâm hồn người xem, làm sống dậy hào khí chiến đấu, bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, để thế hệ hôm nay sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào Quảng Trị", đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ.

Sức hút mãnh liệt của Mưa đỏ

Buổi công chiếu phim không chỉ có các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và khách mời mà còn thu hút hàng trăm người dân tại P.Quảng Trị. 

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 3.

Màn hình LED được dựng lên để chiếu phim cho người dân, phía dưới là những ngọn nến xếp thành số 81 tượng trưng cho 81 ngày đêm khốc liệt của hơn 50 năm trước

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại buổi công chiếu, đoàn làm phim cũng thông báo và mong bà con, nhân dân Quảng Trị trong suốt quá trình chiếu phim không quay clip, chụp ảnh... đăng tải lên mạng xã hội vì hiện nay Mưa đỏ vẫn đang công chiếu trên toàn quốc.

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 4.
'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 5.
'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 6.
'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 7.

Cựu chiến binh và người dân xúc động ngay khi xem những phân cảnh đầu tiên của bộ phim

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Lê Quốc Anh (46 tuổi, trú tại P.Quảng Trị) sau khi biết thông tin bộ phim sẽ được chiếu tại thành cổ đã đưa cả gia đình đến thưởng thức, về một tác phẩm được dựa trên câu chuyện có thật ngay tại nơi ông đang sinh sống.

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 8.

Hàng ghế dành cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ được bố trí chu đáo và xếp ở hàng đầu tiên

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Không khí ở đây rất ý nghĩa, dù đông đảo người dân đến xem nhưng các cán bộ vẫn luôn nhắc nhở khi đã bước vào thành cổ, phim hay đến đâu cũng không vỗ tay, luôn giữ trật tự, đi nhẹ nói khẽ... bởi nơi đây từng tấc đất, cây cỏ chính là xương máu của các anh hùng liệt sĩ", ông Anh nói.

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 9.

Người dân dâng hương tại đài tưởng niệm trước khi bộ phim công chiếu

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày mai (5.9) sẽ có thêm 2 suất chiếu vào lúc 9 giờ 30 và 13 giờ 30 tại rạp Rio Cinemas (Vincom Plaza Đông Hà) để phục vụ đại diện lãnh đạo, các địa phương đã phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân làm phim và bà con nhân dân tại thôn Tích Tường, An Đôn (P.Quảng Trị) - những nơi đã cho đoàn phim mượn đất để làm phim trường.

'Mưa đỏ' rơi trong lòng người dân Quảng Trị giữa đêm thành cổ- Ảnh 10.

Người dân tập trung đông đảo và dành tình cảm đặc biệt cho "Mưa đỏ"

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong ngày 5.9 hoặc sáng 6.9, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị và Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng tiếp tục tổ chức chiếu Mưa đỏ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị (P.Đồng Hới), mời đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị xem phim.

