TP.HCM kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Ngày 3.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Ngành giáo dục vận động hơn 17 tỉ đồng từ phong trào "không nhận hoa chúc mừng khai giảng"

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban ngành của TP.HCM đã thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm và lên phương án hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 10.

Ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngay từ khi nhận được thông tin về bão, Sở Y tế đã chủ động liên hệ với Sở Y tế các tỉnh để nắm tình hình. Qua trao đổi, hiện đã có 19 tỉnh, thành trong danh sách chịu ảnh hưởng, trong đó thiệt hại nặng nề nhất tập trung ở 6 tỉnh gồm Lào Cai, Sơn La, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Trị.

Ông Nguyễn Hải Nam, quyền Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM thông tin các phương án hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 ẢNH: THÚY LIỄU

Từ kinh nghiệm ứng phó các đợt bão lớn trước đây, ngành y tế xác định người dân thường đối diện với nhiều bệnh lý sau bão như rối loạn tiêu hóa, sốt, viêm đường hô hấp hay chấn thương.

"Vì vậy, Sở Y tế đã chuẩn bị sẵn các túi thuốc chuẩn gồm 12 loại thiết yếu, đủ dùng cho cả người lớn và trẻ em trong khoảng 1 tuần. Túi thuốc này bao gồm thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc điều trị viêm mũi dị ứng, dung dịch bù điện giải cùng với các vật tư y tế như băng gạc, băng cá nhân… Ngay trong chiều nay, Sở Y tế sẽ chủ trì cuộc họp với toàn bộ các bệnh viện tại TP.HCM để bàn phương án hỗ trợ, bảo đảm chủ động ứng phó kịp thời khi có yêu cầu từ các tỉnh bị ảnh hưởng", ông Nam nói.

Bên cạnh đó, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chia sẻ, ngành giáo dục TP.HCM vận động được hơn 17 tỉ đồng từ phong trào "không nhận hoa chúc mừng khai giảng".

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại cuộc họp ẢNH: THÚY LIỄU

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phân bổ 3 tỉ đồng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để kịp thời chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão; hỗ trợ trước cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An (3 tỉ đồng), Quảng Trị (1 tỉ đồng), Thanh Hóa (1 tỉ đồng) và Lạng Sơn (1 tỉ đồng), nhằm giúp khắc phục hậu quả, đồng thời chia sẻ khó khăn với giáo viên, học sinh.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 49 người chết, 16 người mất tích

Đề xuất trích 28 tỉ đồng, hỗ trợ cho 6 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề

Thông tin thêm tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó bí thư Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, Ủy ban MTTQ đã báo cáo và xin chủ trương của Ban Thường trực Thành ủy TP.HCM để kịp thời hỗ trợ bước đầu cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, đề xuất mức hỗ trợ ban đầu như sau: Hà Tĩnh (10 tỉ đồng); Nghệ An (7 tỉ đồng); Quảng Trị (5 tỉ đồng); Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa (mỗi tỉnh 2 tỉ đồng). Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ cứu trợ của TP.HCM.

Song song đó, MTTQ TP.HCM cũng đã có văn bản gửi đến 268 xã, phường, thị trấn để phát động ủng hộ trong dịp tổ chức Đại hội Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở. Đồng thời, ngay sau cuộc họp hôm nay, thành phố sẽ chính thức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai. MTTQ TP.HCM cũng sẽ tổ chức đoàn đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trực tiếp đến thăm, trao số tiền ủng hộ, động viên bà con các tỉnh vượt qua khó khăn.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: VŨ HOÀNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, TP.HCM luôn thực hiện phương châm "cùng cả nước, vì cả nước", sẵn sàng chia sẻ với đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Lộc chỉ rõ, công tác hỗ trợ cần được tiến hành chuyên nghiệp, thường xuyên và có hệ thống. Qua kinh nghiệm ứng phó các cơn bão trước, thành phố phải duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang. Việc hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu cụ thể của từng địa phương, từng đối tượng, tránh tình trạng dàn trải, manh mún.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị các ngành, đoàn thể và cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội để huy động mạnh mẽ nguồn lực. Đặc biệt, khi tổ chức vận động và phân bổ nguồn ủng hộ phải công khai, minh bạch, bảo đảm đến đúng nơi, đúng người, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Lộc cũng lưu ý việc cứu trợ cần chú ý đến trẻ em, học sinh, sinh kế của người dân cũng như hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế ở vùng bị bão lũ.