Thanh niên Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10

Bão số 10 đổ bộ tỉnh Hà Tĩnh từ đêm 28.9 và quần thảo suốt nhiều giờ với sức gió khủng khiếp khiến địa phương này bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, có khoảng hơn 95.000 nhà dân bị tốc mái.
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Ngay sau bão đi qua, đoàn viên, thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Những bạn trẻ trở thành người thợ lợp mái nhà, giúp người dân ổn định chỗ ở sau bão.
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ kinh phí giúp các hộ dân lợp lại mái nhà bị gió bão số 10 thổi tốc mái
Sau bão, các bạn trẻ ở Hà Tĩnh cũng có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ để quét dọn
Hoàn lưu sau bão số 10 gây mưa lớn khiến xã Đức Minh (Hà Tĩnh) nằm ngoài đê La Giang bị ngập sâu. Hơn 2.000 hộ dân trong xã vẫn đang bị cô lập do nước lũ bao vây.
Lực lượng công an và Đoàn thanh niên xã đã kịp thời tiếp tế thực phẩm cho các hộ dân vùng lũ
Bão số 10 cũng khiến hàng trăm trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, nhiều điểm trường bị tốc mái
Lực lượng thanh niên phối hợp với công an cũng đã có mặt tại các điểm trường để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão
Công tác hỗ trợ các trường học được các bạn trẻ thực hiện trong những ngày qua, với tinh thần khẩn trương giúp nhà trường sớm trở lại dạy và học
Đối với các trường học nằm ở vùng lũ, các đoàn viên, thanh niên cũng có mặt để hỗ trợ quét dọn, với phương châm "lũ rút đến đâu, dọn dẹp đến đó"
Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã có 657 cơ sở giáo dục trở lại dạy học, còn 20 trường đang tập trung khắc phục và 18 trường đang bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 10
