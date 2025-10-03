Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thanh niên Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10

Phạm Đức
Phạm Đức
03/10/2025 10:46 GMT+7

Ngay sau bão số 10, thanh niên Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, có mặt tại nhà người dân, trường học... để hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái nhà.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 1.

Bão số 10 đổ bộ tỉnh Hà Tĩnh từ đêm 28.9 và quần thảo suốt nhiều giờ với sức gió khủng khiếp khiến địa phương này bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, có khoảng hơn 95.000 nhà dân bị tốc mái.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 2.

Ngay sau bão đi qua, đoàn viên, thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Những bạn trẻ trở thành người thợ lợp mái nhà, giúp người dân ổn định chỗ ở sau bão.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 3.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ kinh phí giúp các hộ dân lợp lại mái nhà bị gió bão số 10 thổi tốc mái

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 4.

Sau bão, các bạn trẻ ở Hà Tĩnh cũng có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ để quét dọn

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 5.

Hoàn lưu sau bão số 10 gây mưa lớn khiến xã Đức Minh (Hà Tĩnh) nằm ngoài đê La Giang bị ngập sâu. Hơn 2.000 hộ dân trong xã vẫn đang bị cô lập do nước lũ bao vây.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 6.

Lực lượng công an và Đoàn thanh niên xã đã kịp thời tiếp tế thực phẩm cho các hộ dân vùng lũ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 7.

Bão số 10 cũng khiến hàng trăm trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, nhiều điểm trường bị tốc mái

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 8.

Lực lượng thanh niên phối hợp với công an cũng đã có mặt tại các điểm trường để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 9.

Công tác hỗ trợ các trường học được các bạn trẻ thực hiện trong những ngày qua, với tinh thần khẩn trương giúp nhà trường sớm trở lại dạy và học

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 10.

Đối với các trường học nằm ở vùng lũ, các đoàn viên, thanh niên cũng có mặt để hỗ trợ quét dọn, với phương châm "lũ rút đến đâu, dọn dẹp đến đó"

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuổi trẻ Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 - Ảnh 11.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã có 657 cơ sở giáo dục trở lại dạy học, còn 20 trường đang tập trung khắc phục và 18 trường đang bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 10

ẢNH: PHẠM ĐỨC


Người dân Sơn La vẫn chưa hết bàng hoàng sau bão lũ

Người dân Sơn La vẫn chưa hết bàng hoàng sau bão lũ

Sau 2 tuần xảy ra cơn lũ quét ở xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, các hộ dân bị mất hết nhà cửa do bão lũ, vẫn bật khóc khi kể lại sự việc và chưa hết bàng hoàng với thảm họa thiên tai.

Xem thêm bình luận