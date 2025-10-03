Thanh niên Hà Tĩnh giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10

Ngay sau bão đi qua, đoàn viên, thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Những bạn trẻ trở thành người thợ lợp mái nhà, giúp người dân ổn định chỗ ở sau bão.