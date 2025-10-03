Tối 2.10.2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có thông báo về tình hình thiệt hại nghiêm trọng do bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) kết hợp mưa lũ, sạt lở đất và giông lốc gây ra những ngày qua.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 49 người chết, 16 người mất tích

Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã làm 49 người tử vong, 16 người mất tích và 153 người bị thương. Thiệt hại kinh tế tại một số tỉnh là gần 12.800 tỉ đồng.

Hàng trăm nghìn căn nhà đã bị hư hỏng hoặc tốc mái, trong đó có 200 ngôi nhà sập hoàn toàn và hơn 169.200 căn hư hỏng, cùng với hơn 64.800 nhà bị ngập nước.