Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 49 người chết, 16 người mất tích
Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 49 người chết, 16 người mất tích

03/10/2025 09:06 GMT+7

Tối 2.10.2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có thông báo về tình hình thiệt hại nghiêm trọng do bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) kết hợp mưa lũ, sạt lở đất và giông lốc gây ra những ngày qua.

Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã làm 49 người tử vong, 16 người mất tích và 153 người bị thương. Thiệt hại kinh tế tại một số tỉnh là gần 12.800 tỉ đồng.

Hàng trăm nghìn căn nhà đã bị hư hỏng hoặc tốc mái, trong đó có 200 ngôi nhà sập hoàn toàn và hơn 169.200 căn hư hỏng, cùng với hơn 64.800 nhà bị ngập nước.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) bị bão số 10 phá tan hoang

Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh lốc xoáy quét qua căn nhà ở Hải Phòng khiến nhiều người rùng mình trước sức tàn phá khủng khiếp.

