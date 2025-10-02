Sáng 29.9.2025, một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua xã Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) khiến một căn nhà bị tốc mái, đồ đạc trong phòng khách hư hỏng nặng.

Lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hải Phòng: 4 bà cháu kịp thời thoát nạn

Hình ảnh từ video cho thấy, trận lốc xoáy ập đến bất ngờ, người phụ nữ trong nhà trở tay không kịp. Dù cố gắng chạy lại đóng cửa để ngăn gió mạnh nhưng không thành. Mái ngói bị cuốn phăng, nền đất rung chuyển, nhiều vật dụng trong nhà bay tứ tung, quạt máy cùng đồ đạc bị hất ngã.