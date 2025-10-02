Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hải Phòng: 4 bà cháu kịp thời thoát nạn
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
02/10/2025 16:20 GMT+7

Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh lốc xoáy quét qua căn nhà ở Hải Phòng khiến nhiều người rùng mình trước sức tàn phá khủng khiếp.

Sáng 29.9.2025, một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua xã Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) khiến một căn nhà bị tốc mái, đồ đạc trong phòng khách hư hỏng nặng.

Hình ảnh từ video cho thấy, trận lốc xoáy ập đến bất ngờ, người phụ nữ trong nhà trở tay không kịp. Dù cố gắng chạy lại đóng cửa để ngăn gió mạnh nhưng không thành. Mái ngói bị cuốn phăng, nền đất rung chuyển, nhiều vật dụng trong nhà bay tứ tung, quạt máy cùng đồ đạc bị hất ngã.

Lốc xoáy quét qua nhà dân ở Hải Phòng: 4 bà cháu kịp thời thoát nạn - Ảnh 1.

Hình ảnh lốc xoáy quét qua nhà dân được camera an ninh ghi lại

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

 

