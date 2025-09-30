Thủ tướng viếng các nạn nhân tử vong do lốc xoáy tại Ninh Bình

Tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đã viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (sinh năm 1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (sinh năm 1938). Căn nhà của hai cụ bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 29.9, khiến hai cụ tử vong.

Người đứng đầu Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các gia đình có người bị nạn do thiên tai tại Ninh Bình ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt là hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thông tin từ Bộ NN-MT, đến 16 giờ ngày 30.9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc tại 17 tỉnh, thành ở Bắc bộ và Trung bộ đã khiến 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương; 158.446 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 26.676 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, cột điện, cây xanh bị gãy đổ…

Riêng tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) hôm 29.9 khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương.

Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà. Xã Quỹ Nhất có 4 nạn nhân; các xã Hải Thịnh, Hải Anh, Hồng Phong và Chất Bình, mỗi xã có 1 nạn nhân.

Một trường hợp tử vong do cây đổ đè vào người là ông Bùi Văn Khíp (sinh năm 1941, thôn Đồi, xã Gia Hưng).

Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai

Cùng ngày, Thủ tướng cũng ký công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Nhiều hộ dân ở Tuyên Quang bị sạt lở, tốc mái nhà ẢNH: ĐỖ TÚ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại Cao Bằng đã xảy ra lũ quét tại khu lán trại công trường thi công tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh làm 3 công nhân mất tích, 2 người bị thương, 2 người chết do sạt lở đất và lũ cuốn trôi. Tại Tuyên Quang, 4 người mất tích do sạt lở đất. Tại Lào Cai, 4 người chết và mất tích.

Theo dự báo, mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Để tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập. Bộ trưởng NN-MT chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Lũ trên sông Gâm đoạn qua xã Bắc Mê đang lên nhanh. Dự báo nhiều khu dân cư sẽ ngập sâu khi trời còn mưa. ẢNH: ĐỖ TÚ

Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.