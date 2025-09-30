Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tuyên Quang: Nước sông Lô đạt cấp cực kỳ nguy hiểm, đã có 4 người mất tích

Đỗ Tú
Đỗ Tú
30/09/2025 10:04 GMT+7

Dự báo mực nước sông Lô trưa nay sẽ đạt 24 - 26 m, cấp cực kỳ nguy hiểm, chỉ thấp hơn đỉnh lũ năm 2024 khoảng 1 m.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, hiện tại các hồ thủy điện trong và ngoài tỉnh đang cấp tập xả lũ. 

Đáng chú ý theo thông tin mới nhất nhận được, tính đến sáng nay đã có 4 người mất tích.

Tuyên Quang: Nước sông Lô đạt cấp cực kỳ nguy hiểm, đã có 4 người mất tích- Ảnh 1.

Nước sông Lô lên rất nhanh, đạt cấp cực kỳ nguy hiểm

ẢNH: ĐỖ TÚ

Cụ thể, hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở 8 cửa xả đáy tương đương trên 5.000 m3/s; hồ thủy điện Bắc Mê xả trên 2.400 m3; thủy điện Thác Bà (Yên Bái) đã thực hiện xả cả 3 cửa với lưu lượng xả trên 2.000 m3.

Hiện tại nước về các hồ chứa đang rất cao, các hồ thủy điện đang tiếp tục tính toán để mở các cửa xả. Mực nước sông Lô, sông Gâm đang lên rất nhanh.

Mực nước sông Gâm tại Nà Hang đang vượt báo động 3 gần 2 m; mực nước tại P.Minh Xuân dự báo đến 11 giờ sẽ là 25,2 m - 24,6 m, trên báo động 3, toàn bộ các xã, phường nằm dọc theo hạ lưu sông Lô, sông Gâm sẽ ngập úng, các khu vực đô thị sẽ ngập trong khoảng 6 - 8 giờ tới.

Thông tin từ tỉnh Ma li pho (Trung Quốc) sẽ xả lũ thủy điện vào 12 giờ hôm nay (tức 11 giờ Việt Nam). Thời tiết đang diễn biến bất thường, khả năng ngập lụt ở các khu vực xã, phường vùng hạ lưu là rất cao.

Hiện nay các xã Nà Hang, Chiêm Hóa, Yên Nguyên, Thái Hòa… đã bị ngập, khả năng nước tiếp tục lên cao, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản người dân. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng sơ tán cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận được tại Tuyên Quang:

Tuyên Quang: Nước sông Lô đạt cấp cực kỳ nguy hiểm, đã có 4 người mất tích- Ảnh 2.

Mực nước sông Lô đoạn chảy qua P.Hà Giang 1 đang lên nhanh, đã gây ngập một số nhà hàng ven sông

ẢNH: ĐỖ TÚ


Tuyên Quang: Nước sông Lô đạt cấp cực kỳ nguy hiểm, đã có 4 người mất tích- Ảnh 3.

Rất nhiều người dân lo lắng theo dõi mức nước lên tại P.Minh Xuân

ẢNH: ĐỖ TÚ



Tuyên Quang: Nước sông Lô đạt cấp cực kỳ nguy hiểm, đã có 4 người mất tích- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng giúp người dân xã Nà Hang di chuyển đồ đạc

ẢNH: ĐỖ TÚ

Mưa lớn kéo dài, thành phố Cao Bằng chìm trong nước

Mưa lớn kéo dài, thành phố Cao Bằng chìm trong nước

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ngập lụt các khu vực ven sông trên địa bàn TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng).

Xem thêm bình luận