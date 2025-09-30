Tuyên Quang: Nước sông Lô đạt cấp cực kỳ nguy hiểm, đã có 4 người mất tích

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, hiện tại các hồ thủy điện trong và ngoài tỉnh đang cấp tập xả lũ.

Đáng chú ý theo thông tin mới nhất nhận được, tính đến sáng nay đã có 4 người mất tích.

Nước sông Lô lên rất nhanh, đạt cấp cực kỳ nguy hiểm ẢNH: ĐỖ TÚ

Cụ thể, hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở 8 cửa xả đáy tương đương trên 5.000 m3/s; hồ thủy điện Bắc Mê xả trên 2.400 m3; thủy điện Thác Bà (Yên Bái) đã thực hiện xả cả 3 cửa với lưu lượng xả trên 2.000 m3.

Hiện tại nước về các hồ chứa đang rất cao, các hồ thủy điện đang tiếp tục tính toán để mở các cửa xả. Mực nước sông Lô, sông Gâm đang lên rất nhanh.

Mực nước sông Gâm tại Nà Hang đang vượt báo động 3 gần 2 m; mực nước tại P.Minh Xuân dự báo đến 11 giờ sẽ là 25,2 m - 24,6 m, trên báo động 3, toàn bộ các xã, phường nằm dọc theo hạ lưu sông Lô, sông Gâm sẽ ngập úng, các khu vực đô thị sẽ ngập trong khoảng 6 - 8 giờ tới.

Thông tin từ tỉnh Ma li pho (Trung Quốc) sẽ xả lũ thủy điện vào 12 giờ hôm nay (tức 11 giờ Việt Nam). Thời tiết đang diễn biến bất thường, khả năng ngập lụt ở các khu vực xã, phường vùng hạ lưu là rất cao.

Hiện nay các xã Nà Hang, Chiêm Hóa, Yên Nguyên, Thái Hòa… đã bị ngập, khả năng nước tiếp tục lên cao, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản người dân. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng sơ tán cho người dân.



Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận được tại Tuyên Quang:

Mực nước sông Lô đoạn chảy qua P.Hà Giang 1 đang lên nhanh, đã gây ngập một số nhà hàng ven sông ẢNH: ĐỖ TÚ



Rất nhiều người dân lo lắng theo dõi mức nước lên tại P.Minh Xuân ẢNH: ĐỖ TÚ

