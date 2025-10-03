TP.HCM khai mạc các triển lãm lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ 1

Ngày 3.10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm còn được tổ chức tại đường đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) và quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Lãnh đạo TP.HCM tham quan triển lãm ảnh "Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" ẢNH: THU HƯƠNG

Tại mỗi điểm, Ban tổ chức trưng bày 120 hình ảnh với chủ đề chính "Đảng bộ TP.HCM: Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Bộ ảnh giới thiệu các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM (bao gồm Đảng bộ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Nội dung triển lãm tập trung vào thành tựu trong xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân giai đoạn 2020 - 2025; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, và thành quả trong thực hiện các chương trình đột phá, trọng điểm.

Trong ngày, tại đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng, Ban tổ chức còn trưng bày 70 ảnh với chủ đề "TP.HCM: Đoàn kết - Năng động - Đột phá - Sáng tạo" và 50 ảnh với chủ đề "Phát huy giá trị văn hóa, con người TP.HCM xây dựng thành phố sáng tạo". Các triển lãm giới thiệu tầm nhìn xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh, trung tâm kinh tế - tài chính - du lịch châu Á, hướng tới gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng giới thiệu đến công chúng triển lãm 10 tranh cổ động khu vực trước Bảo tàng TP.HCM. Với chủ đề "TP.HCM vững bước dưới cờ Đảng quang vinh", các bức tranh phản ánh tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong quá trình vượt khó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Các triển lãm diễn ra từ ngày 3 đến ngày 18.10 ẢNH: THU HƯƠNG

Phát biểu khai mạc, ông Tạ Quốc Trung, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025 - 2030.

Theo ông Tạ Quốc Trung, triển lãm lần này không chỉ gợi nhắc chặng đường lịch sử mà còn khơi dậy khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, triển lãm cũng làm nổi bật những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố đã đạt được trong việc triển khai các chương trình đột phá, trọng điểm; tạo nền tảng và động lực để thành phố tự tin, vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.