Giới trẻ

Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
28/08/2025 16:20 GMT+7

Trong không gian triển lãm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T.Ư Đoàn đã tổ chức khu trưng bày có chủ đề 'Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.

Sáng 28.8, Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 được khai mạc và mở cửa đón khách tham quan từ nay đến ngày 6.9, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm thành tựu 'Tuổi trẻ Việt Nam' trong chặng đường 80 năm có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thăm không gian triển lãm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khu trưng bày "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Nằm trong không gian triển lãm có chủ đề "Kiến tạo, phát triển" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khu trưng bày của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", được thiết kế dựa trên hình tượng cánh hoa sen. Chủ đề này nhằm khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không gian triển lãm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được bố trí thành 4 khu vực, trong đó phần đầu cánh sen là màn hình LED giới thiệu một số sản phẩm số nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gồm: Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, Bảo tàng Bác Hồ với thanh niên và công cụ AI của Đoàn.

Triển lãm thành tựu 'Tuổi trẻ Việt Nam' trong chặng đường 80 năm có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Những hình ảnh tiêu biểu cho các giai đoạn lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Ngay sau màn hình LED là những thông tin cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các danh hiệu cao quý mà Đoàn đã được đón nhận trong gần 95 năm xây dựng và trưởng thành, các kỳ đại hội Đoàn toàn quốc.

Cạnh đó là khu vực giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất cho các giai đoạn lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khu vực trung tâm của khu trưng bày giới thiệu các hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ năm 2022 đến nay.

Triển lãm thành tựu 'Tuổi trẻ Việt Nam' trong chặng đường 80 năm có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Lãnh đạo T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng các đại biểu tham khu vực trưng bày "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Sáng 28.8, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và các đại biểu đã tham quan không gian triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại đây, anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã gặp gỡ, tặng quà các tình nguyện viên thủ đô phục vụ triển lãm.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn tặng quà thanh niên tình nguyện phục vụ triển lãm

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Hình ảnh về các "sản phẩm số" nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, Bảo tàng Bác Hồ với thanh niên và công cụ AI của Đoàn

ẢNH: TRƯỜNG HUY


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
