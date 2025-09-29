102 xe hoa của xã, phường rực rỡ diễu hành mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Ngày 29.9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có thông báo về kế hoạch tổ chức diễu hành xe hoa tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoạt động diễu hành xe hoa nhằm tuyên truyền sâu rộng về quá trình chuẩn bị, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố niềm tin vững chắc của người dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ là điểm tập trung của đoàn diễu hành xe hoa tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM đợt 1 vào ngày 3.10.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông qua hoạt động diễu hành xe hoa, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người dân; tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, tại khu vực 1 (trung tâm TP.HCM), xe hoa sẽ diễu hành 4 đợt, mỗi đợt từ 25 - 26 UBND xã, phường.

Trong đó, đợt 1 tổ chức sáng ngày 3.10, đoàn xe diễu hành tập kết tại đường Nguyễn Huệ (góc đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi), đầu xe hướng về UBND TP.HCM.



Đợt diễu hành xe hoa thứ 2 vào sáng 13.10 - trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Đoàn tập kết từ 6 giờ tại Công viên 30/4 đường Lê Duẩn (trước Dinh Thống Nhất, ngay ngã tư Pasteur - Lê Duẩn) đầu xe hướng về Thảo Cầm Viên.



Đợt diễu hành xe hoa thứ 3 vào chiều 14.10 - ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Đoàn tập kết lúc 17 giờ tại Công viên 30/4, đường Lê Duẩn.



Đợt diễu hành xe hoa thứ 4 và sáng 15.10 - ngày bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Đoàn xe diễu hành tập kết từ 6 giờ tại Công viên 30/4, đường Lê Duẩn.



Tại điểm tập trung, các đoàn sẽ cùng nhau diễu hành theo lộ trình của ban tổ chức về các tuyến đường. Sau đó, từng xe tuyên truyền lưu động các đơn vị tiếp tục trở về diễu hành cổ động trên các tuyến đường trung tâm các xã, phường.

Tại khu vực 2 và khu vực 3 (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), các đoàn xe hoa tập trung diễu hành sáng 13.10 - trước ngày khai mạc.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM yêu cầu mỗi đơn vị tham gia trang trí, diễu hành một xe hoa có thiết kế đẹp, cổ động ấn tượng, sáng tạo, phù hợp với chủ đề nhằm tạo không khí sôi nổi trong người dân, đảm bảo tiết kiệm, an toàn giao thông khi di chuyển trên các tuyến đường.

Sở cũng đề nghị các xã, phường và đặc khu thống nhất sử dụng xe có tải trọng từ 1 - 1,5 tấn làm xe hoa cổ động. Trang bị âm thanh, thu bài phát thanh và những bài nhạc phù hợp với nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.