Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer

Nhân dịp lễ Sen Dolta năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer, sáng 15.9, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, do ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà chùa Chantarangsay và chùa Pothiwong.

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn chúc mừng, động viên chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP.HCM đón lễ Sen Dolta năm 2025 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các vị và đồng bào tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo TP.HCM thăm chúc mừng, tặng quà tại chùa Pothiwong ẢNH: VŨ HOÀNG

Ông Phạm Minh Tuấn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự cố gắng của các chư tăng, sư sãi, cùng đồng bào dân tộc Khmer ở TP.HCM đã luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố phát động, chung tay góp sức vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của thành phố.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm chúc mừng, tặng quà tại chùa Chantarangsay ẢNH: VŨ HOÀNG

Với đường hướng "Đạo pháp và dân tộc" trong thời gian tới, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn mong rằng, hòa thượng cùng quý chư tăng, sư sãi sẽ tiếp tục đồng hành cùng MTTQ các cấp, vận động quý tăng ni và đồng bào phật tử hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tăng ni, Phật tử và đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng TP.HCM trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.