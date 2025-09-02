Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh là lịch sử toàn dân tộc đoàn kết, đấu tranh chống lại sự xâm lược của kẻ thù để bảo vệ nền độc lập dân tộc, giữ yên giang sơn bờ cõi.

Dù điều kiện và hoàn cảnh đất nước mỗi giai đoạn có những biến động khác nhau, nhưng truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được các thế hệ người Việt lưu truyền và phát huy tới muôn đời sau.

Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn ngày 3.9.1960 Ảnh: TTXVN

Từ khi ra đời năm 1930 rồi lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, Đảng ta luôn coi trọng việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ và Đảng ta đã tổng kết, khái quát thành lý luận và khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; là nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước; là đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Đoàn kết mang lại sự phát triển của đất nước

Việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần đưa đất nước ta từ một quốc gia chậm phát triển trở thành nước đang phát triển, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản tháng 7.2025 Ảnh: CTV

Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 năm nay cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả nhân loại đang bước qua mốc một phần tư thời gian của thế kỷ 21. Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đảng và Nhà nước ta đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đặt ra cho các giai tầng xã hội nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn. Đó là: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, thích ứng với sản xuất công nghiệp hiện đại; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện và có ý chí, khát vọng vươn lên; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, là nhân tố quan trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến cho đất nước, xã hội; xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tăng cường vai trò của cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi trong xã hội; bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển; vận động, tập hợp các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo"; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc và hướng về Tổ quốc...

Xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam là bước chuyển mình rất quan trọng, phù hợp với thực tiễn khách quan của bối cảnh hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết Sức mạnh của đoàn kết ngày 29.6.2025 đã nhấn mạnh: "Cần phát huy tối đa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng. Mọi chủ trương, chính sách khi xây dựng và thực hiện đều phải đặt lợi ích của nhân dân làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm sao để nhân dân hiểu, tin tưởng, đồng tình và tích cực ủng hộ".

Trong không gian mới, MTTQ Việt Nam phát huy vai trò chủ trì, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng là thành viên của MTTQ trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thống nhất các phong trào quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng môi trường xã hội đồng thuận, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sức mạnh cộng hưởng để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên và thành viên.

Mọi hoạt động phải xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đóng vai trò quan trọng trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội theo hướng thời đại số và chuyển đổi xanh, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tích cực, chủ động tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, văn hóa, truyền thống con người Việt Nam, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác của nhân dân các nước với nhân dân ta; vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, cùng cả hệ thống chính trị hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.