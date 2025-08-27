Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thế hệ trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên số

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/08/2025 06:47 GMT+7

Chiều 26.8 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 cùng Diễn đàn "Tuổi trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình".

Tiếp nối và tỏa sáng ngọn lửa cách mạng

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 đã khẳng định hùng hồn quyền tự do, độc lập của dân tộc, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thế hệ trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại chương trình

ẢNH: PHAN LINH

Từ những ngày kháng chiến gian khổ cho tới công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, tuổi trẻ Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện cống hiến cho Tổ quốc. "Nhìn lại 80 năm, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: kế tục cha anh, tiếp nối và tỏa sáng ngọn lửa cách mạng", anh Linh nhấn mạnh.

Với nhiệt huyết và khát vọng vươn lên, thanh niên Việt Nam sẽ luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, tuổi trẻ cũng sẽ luôn xứng đáng là cánh tay nối dài của Đảng, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, là niềm tin và kỳ vọng của đất nước.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Diễn đàn "Tuổi trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình" diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận tiêu biểu. Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chia sẻ về vai trò của thanh niên hợp tác xã trong đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng cường sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng kinh tế tập thể.

Nhà báo Trần Văn Quốc, Phó bí thư Chi đoàn 1, Đoàn cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của báo chí trong phản ánh kịp thời thiên tai, hoạn nạn, khơi dậy tinh thần "thương người như thể thương thân", biến lòng trắc ẩn thành hành động. Báo chí còn là chất xúc tác kiến tạo phong trào xã hội, đồng hành với cải cách, thúc đẩy sự đồng thuận. Đặc biệt, đội ngũ nhà báo trẻ tận dụng công nghệ số để truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết.

Anh Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khẳng định doanh nhân trẻ là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên hội nhập, kinh tế xanh, kinh tế số. Tuy nhiên, họ còn đối mặt nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, môi trường chính sách. Vì vậy, các tổ chức chính trị - xã hội cần trở thành điểm tựa, bệ phóng giúp doanh nhân trẻ vững vàng hội nhập quốc tế.

Thế hệ trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ nhân dân Cuba

ẢNH: PHAN LINH

Thế hệ trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Đoàn viên thanh niên tham dự tọa đàm

ẢNH: PHAN LINH

Kết nối truyền thống cách mạng và khát vọng của tuổi trẻ

Tại diễn đàn, GS-TS Trần Xuân Bách (giảng viên Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội) trình bày chuyên đề về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức trẻ, truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến và trách nhiệm nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu để đưa đất nước phát triển hùng cường. Diễn đàn cũng mở rộng thảo luận đến 5 nhóm vấn đề trọng tâm: phát huy tinh thần xung kích của thanh niên; đóng góp vào chuyển đổi số, kinh tế xanh; củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường; và trách nhiệm của thanh niên trên không gian mạng.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, anh Nguyễn Nhất Linh cho biết diễn đàn đã trở thành "không gian trí tuệ" kết nối giữa truyền thống cách mạng hào hùng và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

"Chúng ta tin tưởng rằng với nhiệt huyết và khát vọng vươn lên, thanh niên Việt Nam sẽ luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, tuổi trẻ cũng sẽ luôn xứng đáng là cánh tay nối dài của Đảng, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, là niềm tin và kỳ vọng của đất nước", anh Linh chia sẻ và kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên mang theo niềm tự hào, niềm tin và trách nhiệm để góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. 

Dịp này, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" với chủ đề "Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư chung tay ủng hộ Cuba".

Tìm giải pháp di cư an toàn cho thanh niên trong kỷ nguyên số

Tìm giải pháp di cư an toàn cho thanh niên trong kỷ nguyên số

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, khẳng định việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của thanh niên trong hành trình di cư an toàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

Anh Nguyễn Nhất Linh giữ chức Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư

Hiện đại hóa công tác Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư

