Khánh Hòa phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 9 vừa qua, 4 cơn bão liên tiếp hoạt động trên Biển Đông, trong đó bão số 10 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đến chiều 2.10, bão và mưa lũ đã làm 49 người chết, 16 người mất tích, hơn 150.000 ngôi nhà hư hỏng, 51.000 ha hoa màu bị ngập, tổng thiệt hại ước tính gần 13.000 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (bìa trái) và Phó bí thư Thường trực Hồ Xuân Trường quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 ẢNH: H.L

Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan Đảng và Mặt trận tại Khánh Hòa đã quyên góp được 250 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, tại hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa, HĐND và UBND tỉnh này cũng tổ chức lễ phát động ủng hộ. Tại đây, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị đã ủng hộ 370 triệu đồng; riêng doanh nghiệp đóng góp, đăng ký ủng hộ hơn 1,7 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa ủng hộ 1 tỉ đồng; Công ty Yến sào Khánh Hòa 200 triệu đồng; VNPT Khánh Hòa 100 triệu đồng; Tổng công ty Khánh Việt 200 triệu đồng; Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty Lâm nghiệp Trầm Hương mỗi đơn vị 100 triệu đồng… Tổng số tiền quyên góp, đăng ký ủng hộ tại hai lễ phát động đạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp nhận ủng hộ kéo dài đến ngày 31.10.2025. Người dân, tổ chức có thể chuyển khoản về Quỹ Cứu trợ tỉnh qua hai tài khoản tại Vietcombank Chi nhánh Nha Trang (số tài khoản: 1105069999 - tên tài khoản: Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa - Quỹ cứu trợ tỉnh) và Kho bạc Nhà nước khu vực XIV (số tài khoản: 3761.0.9066307.91999 - tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa), hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (02 Ngô Quyền, TP.Nha Trang).