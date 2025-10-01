Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng trích 6 tỉ đồng giúp 4 tỉnh bắc miền Trung khắc phục bão số 10

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/10/2025 11:03 GMT+7

TP.Đà Nẵng trích 6 tỉ đồng để hỗ trợ 4 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi bão số 10, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Ngày 1.10, tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 3 tháng tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Tại buổi phát động, hưởng ứng lời kêu gọi, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực đóng góp. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, để góp phần sẻ chia với những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, thành phố quyết định trích 6 tỉ đồng hỗ trợ 4 tỉnh chịu ảnh hưởng bão nặng nhất, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia kịp thời của Đà Nẵng, chung tay giúp miền Trung khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng trích 6 tỉ đồng giúp 4 tỉnh bắc miền Trung khắc phục bão số 10- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra

ẢNH: MAI QUANG

Theo báo cáo, đến 17 giờ ngày 30.9, bão số 10 kèm mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 48 người chết và mất tích, 119 người bị thương tại nhiều tỉnh, thành phố phía bắc và miền Trung. Trong đó, 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Về người, 10 trường hợp tử vong được ghi nhận tại 4 tỉnh này (Thanh Hóa 4, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Quảng Trị 4). Ngoài ra, tại Quảng Trị có 9 người mất tích trên biển, Thanh Hóa có 1 người mất tích do lật thuyền.

90 căn nhà sập đổ, hơn 144.000 căn hư hỏng, tốc mái; riêng tại 4 tỉnh nói trên có tới hơn 141.500 căn, trong đó Hà Tĩnh bị nặng nhất với 90.990 căn. Ngoài ra, gần 10.000 căn nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa (4.059 căn), Nghệ An (3.890 căn) và Hà Tĩnh (1.426 căn).

Các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Tin liên quan

19 người chết, 13 người mất tích trong bão số 10

19 người chết, 13 người mất tích trong bão số 10

Bộ NN-MT cho biết cập nhật thiệt hại bão số 10 đến 19 giờ ngày 29.9, các địa phương ghi nhận có 19 người chết...

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 bão bualoi ủng hộ Thành ủy Đà Nẵng Đà Nẵng Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận