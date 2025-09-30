Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Lính biên phòng hợp sức khiêng 6 nhà dân chuyển khỏi vùng sạt lở

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/09/2025 15:31 GMT+7

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng người dân xã biên giới ở TP.Đà Nẵng đã vào vai 'thần đèn' sau khi hợp sức khiêng 6 ngôi nhà ra khỏi vùng sạt lở, bảo vệ tài sản và giúp bà con sớm ổn định chỗ ở sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10.

Chiều 30.9, trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ga Ry (thuộc Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa huy động lực lượng, phối hợp với người dân di dời 6 ngôi nhà tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng) ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại khu dân cư thôn Pứt xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở nguy cơ kéo đổ sập nhiều ngôi nhà.

'Thần đèn' mang áo lính dời nhiều ngôi nhà cho dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở - Ảnh 1.

Lực lượng Đồn biên phòng Ga Ry thực hiện các thao tác trước khi chuẩn bị dời nhà đến nơi an toàn

ẢNH: THANH TRÚC

Trước tình hình này, trong sáng nay (30.9), Đồn biên phòng Ga Ry đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chức năng địa phương và người dân hợp sức khiêng nguyên 6 ngôi nhà đến vị trí an toàn, thay vì tháo dỡ từng phần.

Đây là một hình ảnh đẹp và xúc động, khẳng định tình đoàn kết keo sơn "quân với dân như cá với nước" trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

'Thần đèn' mang áo lính dời nhiều ngôi nhà cho dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở - Ảnh 2.

6 căn nhà của người dân vùng sạt lở đã được dời đến điểm an toàn

ẢNH: THANH TRÚC

Ngoài ra, Đồn biên phòng Ga Ry phối hợp với Chỉ huy Công an xã Hùng Sơn kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 7 suất quà hỗ trợ các hộ dân vừa được di dời.

"Trước đó, khi nhận thông tin các vị trí này đã xảy ra sạt lở và có nguy cơ sạt lở, đồn cũng đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống phối hợp với lực lượng chức năng xã Hùng Sơn tiến hành di dời khẩn cấp nhiều hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn", trung tá Đỗ Quang Vinh nói.

Trung tá Đỗ Quang Vinh cũng cho hay, trước đó, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 khiến đất bị sạt lở, tràn ra đường tại khu vực thôn A Choong (xã Hùng Sơn). Để người dân đi lại và sinh hoạt thuận lợi, Đồn biên phòng Ga Ry cũng cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn dẹp đất đá.

'Thần đèn' mang áo lính dời nhiều ngôi nhà cho dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry tham gia di dời nhà giúp dân

ẢNH: THANH TRÚC

Theo UBND xã Hùng Sơn, đợt mưa bão vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân tại thôn Ga'nil và Pứt, làm chết 5 con bò và 1 con trâu. Tại điểm trường tiểu học thôn Pứt, taluy âm bị khoét sâu; nhiều đập dâng đầu nguồn hư hỏng khiến hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Toàn xã hiện có trên 35 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn. Nhiều khu tái định cư tại các thôn Ga'nil, Pứt, G'lao, Ating… cũng bị đất đá tràn xuống.

Xem thêm bình luận