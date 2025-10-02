Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến thông xe cuối 2025

Hiền Lương
Hiền Lương
02/10/2025 11:58 GMT+7

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công vượt hơn 3% so với kế hoạch.

Sáng 2.10, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa - Phạm Văn Hòa (chủ đầu tư dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa) cho biết, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất với chiều dài 31,5km trên tổng tuyến, tương ứng diện tích 228,17ha, đạt 100% kế hoạch.

20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến thông xe cuối 2025 - Ảnh 1.

Công nhân Tập đoàn Sơn Hải tiến hành thảm nhựa Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

ẢNH: HL

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông… đã được di dời xong 36 vị trí, đồng thời khu tái định cư hoàn thành xây dựng, bảo đảm người dân ổn định chỗ ở trước mùa mưa bão. Tổng kinh phí đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 662,6 tỉ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn được bố trí.

Tính đến nay, toàn dự án đã giải ngân 2.886 tỉ đồng trên tổng kế hoạch 3.874 tỉ đồng, tương đương 74,5% kế hoạch vốn đến hết năm 2025. Riêng trong năm nay, tỷ lệ giải ngân đạt gần 50% kế hoạch năm, phản ánh nỗ lực lớn của các đơn vị trong bối cảnh thời tiết bất lợi và yêu cầu tiến độ gấp rút.

Theo chủ đầu tư, dự án thành phần 1 gồm ba gói thầu xây lắp với tổng giá trị hợp đồng 3.619 tỉ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 62,86% giá trị hợp đồng, vượt hơn 3,19% so với kế hoạch tổng thể. Trong đó, gói thầu số 1 từ Km0 đến Km22 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện đã đạt 78,85% giá trị hợp đồng, nhanh hơn kế hoạch 2,41%.

Với 20km đầu tuyến (đoạn nằm trong danh mục 3.000km cao tốc toàn quốc phải hoàn thành năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ) hiện đã cơ bản hình thành hình hài tuyến chính. Mục tiêu hoàn thành 20km đầu tuyến trong năm 2025 là hoàn toàn khả thi.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng, chiều dài 32km, vận tốc thiết kế 100km/h, được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2027.

Tin liên quan

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa thể thông toàn tuyến?

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa thể thông toàn tuyến?

Dù đã hoàn thành thi công, 13 km cuối cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chưa thể thông tuyến do đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại nút giao Cổ Mã.

Khám phá thêm chủ đề

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột Khánh Hoà cao tốc Tập Đoàn Sơn Hải giải phóng mặt bằng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận