20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến thông xe cuối 2025

Sáng 2.10, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa - Phạm Văn Hòa (chủ đầu tư dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa) cho biết, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất với chiều dài 31,5km trên tổng tuyến, tương ứng diện tích 228,17ha, đạt 100% kế hoạch.

Công nhân Tập đoàn Sơn Hải tiến hành thảm nhựa Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột ẢNH: HL

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông… đã được di dời xong 36 vị trí, đồng thời khu tái định cư hoàn thành xây dựng, bảo đảm người dân ổn định chỗ ở trước mùa mưa bão. Tổng kinh phí đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 662,6 tỉ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn được bố trí.

Tính đến nay, toàn dự án đã giải ngân 2.886 tỉ đồng trên tổng kế hoạch 3.874 tỉ đồng, tương đương 74,5% kế hoạch vốn đến hết năm 2025. Riêng trong năm nay, tỷ lệ giải ngân đạt gần 50% kế hoạch năm, phản ánh nỗ lực lớn của các đơn vị trong bối cảnh thời tiết bất lợi và yêu cầu tiến độ gấp rút.

Theo chủ đầu tư, dự án thành phần 1 gồm ba gói thầu xây lắp với tổng giá trị hợp đồng 3.619 tỉ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 62,86% giá trị hợp đồng, vượt hơn 3,19% so với kế hoạch tổng thể. Trong đó, gói thầu số 1 từ Km0 đến Km22 do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện đã đạt 78,85% giá trị hợp đồng, nhanh hơn kế hoạch 2,41%.

Với 20km đầu tuyến (đoạn nằm trong danh mục 3.000km cao tốc toàn quốc phải hoàn thành năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ) hiện đã cơ bản hình thành hình hài tuyến chính. Mục tiêu hoàn thành 20km đầu tuyến trong năm 2025 là hoàn toàn khả thi.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng, chiều dài 32km, vận tốc thiết kế 100km/h, được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2027.