Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa thể thông toàn tuyến?

Ngày 30.9, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cho biết đơn vị vẫn đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Cổ Mã, thuộc xã Đại Lãnh (thuộc H.Vạn Ninh, Khánh Hòa cũ) để chính thức thông toàn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Đoạn 13 km còn lại (từ Km 285+00 đến Km 298+00) do Công ty VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng thi công đã hoàn thành các hạng mục. Phương án thông tuyến cũng đã được lập xong, chỉ chờ phê duyệt để chính thức đưa vào khai thác. "Sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ chính thức thông toàn tuyến", đại diện Ban Quản lý dự án 7 thông tin.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa thông toàn tuyến đúng hẹn ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng, tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang phải thông toàn tuyến từ ngày 30.4. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, chỉ mới 70 km tính từ nút giao với quốc lộ 27C thông xe đúng hạn, còn 13 km cuối cùng vẫn chậm tiến độ.

Nhà thầu sau đó cam kết sẽ thi công xong và thông tuyến vào ngày 30.6. Khi không đáp ứng được mốc này, nhà thầu tiếp tục xin dời lại sang 31.7. Tuy nhiên, đến hết tháng 9.2025, đoạn tuyến dài 13 km vẫn chưa hoàn thành. Đây là lần thứ ba nhà thầu không thực hiện được cam kết về tiến độ.

Theo giải trình của nhà thầu, công tác triển khai thi công rất chậm và thường xuyên gián đoạn do thiếu vật tư, vật liệu, nhiên liệu như đá các loại, xăng dầu, nhựa các loại. Điều này dẫn đến tình trạng không kiểm soát được tiến độ trên công trường, khiến dự án kéo dài hơn dự kiến ban đầu.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km, khởi công từ tháng 12.2022. Điểm đầu tại Km 285+000 (xã Đại Lãnh), điểm cuối tại Km 368+000 (xã Diên Thọ), kết nối với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm ẢNH: BÁ DUY

Ngày 30.9, ghi nhận trên đoạn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại khu vực nút giao Cổ Mã, công trường không còn máy móc, công nhân của các nhà thầu. Không khí yên ắng bao trùm khu vực mặc dù công trình đã hoàn thiện. Đại diện chủ đầu tư dự án lý giải: "Các hạng mục dự án đã hoàn thành nên nhà thầu đã rút hết nhân công, máy móc".

Theo Ban Quản lý dự án 7, dự kiến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông nút giao Cổ Mã, toàn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ thông vào đầu tháng 10.2025. Hiện, Ban Quản lý dự án 7 đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống giám sát điều hành giao thông để chuẩn bị cho việc vận hành tuyến đường cao tốc quan trọng này.