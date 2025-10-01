Gia Lai hỗ trợ 6 tỉ đồng giúp các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 10

Ngày 1.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đã quyết định hỗ trợ tổng cộng 6 tỉ đồng để giúp các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, nhằm chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Những ngày qua, bão số 10 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, nhất là Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La.

Theo thống kê ban đầu, cơn bão số 10 khiến 26 người thiệt mạng, 22 người mất tích; hàng trăm nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, hạ tầng giao thông, điện lưới bị tàn phá nặng nề, khiến đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng tại tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ: Hà Tĩnh 2 tỉ đồng; Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La, mỗi tỉnh 1 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng chung tay sẻ chia từ các địa phương trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 10 sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống.