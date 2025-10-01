Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão chồng bão khiến Hà Tĩnh thiệt hại hơn 9.000 tỉ

Phạm Đức
Phạm Đức
01/10/2025 12:15 GMT+7

Trong hơn 1 tháng qua, Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão, thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng, riêng bão số 10 gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng.

Ngày 1.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư liên quan về thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Bão số 10 tàn phá Hà Tĩnh gây thiệt hại hơn 6 . 000 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Ngôi nhà của người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 (bão Bualoi) có phạm vi gió mạnh (sức gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14) rộng nhất từ trước đến nay tại địa phương. So với bão số 10 năm 2017, cơn bão này có cường độ tương đương nhưng thời gian bão quần thảo kéo dài tới 12 giờ (từ 19 giờ ngày 28.9 đến 6 giờ ngày 29.9).

Đặc biệt, chỉ trong hơn 1 tháng, Hà Tĩnh phải hứng chịu 3 cơn bão (bão số 5, bão số 6, bão số 10) nên thiệt hại rất nặng nề, ước tính hơn 9.000 tỉ đồng.

Bão số 10 tàn phá Hà Tĩnh gây thiệt hại hơn 6 . 000 Tỉ đồng - Ảnh 2.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) bị bão số 10 phá tan hoang

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Riêng bão số 10 (bão Bualoi) đã khiến 1 người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552 ha hoa màu, gần 1.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 2.000 cột điện đổ gãy; 437 điểm trường hư hỏng. 

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều doanh nghiệp bị tốc mái, sập băng tải, ướt nguyên liệu. Riêng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 bị gió bão quật bay 50.000 m2 tôn. 

Ước tính thiệt hại do bão số 10 gây ra là hơn 6.000 tỉ đồng. Để khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất T.Ư hỗ trợ 560 tỉ đồng sửa chữa 130 hồ chứa; 1.100 tỉ đồng gia cố đê xung yếu; 1.050 tỉ đồng khắc phục trường học, y tế và giao thông (350 tỉ đồng cho giáo dục, 400 tỉ đồng cho y tế, 300 tỉ đồng cho công trình thủy lợi, giao thông).

Ngoài ra, Hà Tĩnh kiến nghị nghiên cứu đầu tư nâng cấp hồ Kẻ Gỗ để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

