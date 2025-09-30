Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích
Video Thời sự

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
30/09/2025 11:43 GMT+7

Theo thống kê, bão số 10 (bão Bualoi) đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 11 chết người do giông lốc tại Ninh Bình và Hưng Yên.

Theo thống kê đến 19 giờ ngày 29.9.2025 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 10 (Bualoi) đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 11 chết người do giông lốc tại Ninh Bình và Hưng Yên. Các nạn nhân còn lại ghi nhận tại Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Thanh Hóa, do nhiều nguyên nhân như: lũ cuốn, sạt lở đất, hay tai nạn khi sửa nhà trong bão.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

Không chỉ dừng lại ở đó, 13 người khác hiện đang mất tích. Trong số này, có 12 ngư dân trên 3 tàu cá đi tránh bão nhưng bị sóng đánh chìm. Ngoài ra, 8 lao động trên tàu cá của Gia Lai cũng mất liên lạc khi đang cách bờ biển hơn 100 hải lý.

Những con số thiệt hại về nhà cửa, tài sản khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Gió bão cấp 8–11 đã khiến hơn 104.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, trong đó Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 79.000 căn, Nghệ An gần 20.000 căn. Cùng với đó, hơn 3.300 căn nhà bị ngập, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt hoàn toàn.

Thót tim cảnh đại úy công an lao xuống dòng lũ cứu người dân ở Phú Thọ

Mưa bão cũng đã tàn phá hơn 9.400 hecta lúa, hoa màu, trong đó riêng Nghệ An chiếm gần 4.000 hecta. Hơn 1.700 hecta nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại nặng, chủ yếu ở Nghệ An.

Hệ thống đê điều tại nhiều địa phương tiếp tục chịu thử thách khốc liệt. 10 sự cố đê được ghi nhận từ Ninh Bình đến thành phố Huế.

Không chỉ trên đất liền, giao thông và điện lực cũng chịu tổn thất nặng nề. 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn tại các cảng hàng không miền Trung. Hơn 3.400 cột điện bị gãy, đổ, khiến nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chìm trong cảnh mất điện diện rộng. Gần 13.000 cây xanh cũng bị quật ngã, phần lớn tại Nghệ An.

Tin liên quan

Đất đá ầm ầm trút xuống quốc lộ 4D, hành khách thoát chết trong gang tấc

Đất đá ầm ầm trút xuống quốc lộ 4D, hành khách thoát chết trong gang tấc

Khi đoàn ô tô đang dừng đỗ trên đường quốc lộ 4D (Lào Cai) thì nhiều người phát hiện sắp xảy ra sạt lở nên vội vàng tháo chạy đến khu vực an toàn. Sau khi đất đá rơi xuống, hàng chục người bên trong ô tô tiếp tục tháo chạy.

Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét

Nỗi đau nơi cửa Gianh sau bão số 10: 'Thiệt hại hoàn toàn, chắc không sống nổi'

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 bão bualoi thiệt hại do bão thiệt hại bão số 10 sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận