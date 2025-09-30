Theo thống kê đến 19 giờ ngày 29.9.2025 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 10 (Bualoi) đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 11 chết người do giông lốc tại Ninh Bình và Hưng Yên. Các nạn nhân còn lại ghi nhận tại Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Thanh Hóa, do nhiều nguyên nhân như: lũ cuốn, sạt lở đất, hay tai nạn khi sửa nhà trong bão.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

Không chỉ dừng lại ở đó, 13 người khác hiện đang mất tích. Trong số này, có 12 ngư dân trên 3 tàu cá đi tránh bão nhưng bị sóng đánh chìm. Ngoài ra, 8 lao động trên tàu cá của Gia Lai cũng mất liên lạc khi đang cách bờ biển hơn 100 hải lý.

Những con số thiệt hại về nhà cửa, tài sản khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Gió bão cấp 8–11 đã khiến hơn 104.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, trong đó Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 79.000 căn, Nghệ An gần 20.000 căn. Cùng với đó, hơn 3.300 căn nhà bị ngập, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh bị cô lập, chia cắt hoàn toàn.

Mưa bão cũng đã tàn phá hơn 9.400 hecta lúa, hoa màu, trong đó riêng Nghệ An chiếm gần 4.000 hecta. Hơn 1.700 hecta nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại nặng, chủ yếu ở Nghệ An.

Hệ thống đê điều tại nhiều địa phương tiếp tục chịu thử thách khốc liệt. 10 sự cố đê được ghi nhận từ Ninh Bình đến thành phố Huế.

Không chỉ trên đất liền, giao thông và điện lực cũng chịu tổn thất nặng nề. 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn tại các cảng hàng không miền Trung. Hơn 3.400 cột điện bị gãy, đổ, khiến nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chìm trong cảnh mất điện diện rộng. Gần 13.000 cây xanh cũng bị quật ngã, phần lớn tại Nghệ An.