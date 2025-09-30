Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đất đá ầm ầm trút xuống quốc lộ 4D, hành khách thoát chết trong gang tấc
Video Thời sự

Đất đá ầm ầm trút xuống quốc lộ 4D, hành khách thoát chết trong gang tấc

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/09/2025 10:22 GMT+7

Khi đoàn ô tô đang dừng đỗ trên đường quốc lộ 4D (Lào Cai) thì nhiều người phát hiện sắp xảy ra sạt lở nên vội vàng tháo chạy đến khu vực an toàn. Sau khi đất đá rơi xuống, hàng chục người bên trong ô tô tiếp tục tháo chạy.

Sáng 30.9, một lãnh đạo P.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ sạt lở đất đá rơi trúng nhiều ô tô.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 29.9, hàng loạt phương tiện gồm một ô tô 16 chỗ, 4 xe con, 1 xe bồn và 1 xe tải phải dừng lại vì trên quốc lộ 4D (P.Sa Pa) xảy ra sạt lở.

Đất đá ầm ầm trút xuống quốc lộ 4D, hành khách thoát chết trong gang tấc

Ở thời điểm này, nhiều người phát hiện đất đá trên ta luy dương có dấu hiệu tiếp tục sạt xuống nên vội chạy ra khỏi các phương tiện đi vào nhà dân bên đường. Chỉ sau ít phút, đất đá từ trên cao trút mạnh xuống, rơi trúng nhiều phương tiện dừng dưới quốc lộ 4D.

Khi thấy không còn hiện tượng sạt lở, khoảng 10 người khác từ trong xe tiếp tục chạy thoát ra bên ngoài.

Theo vị lãnh đạo P.Sa Pa, vụ sạt lở trên quốc lộ 4D không gây thương vong nhưng khiến nhiều xe ô tô bị hư hại.

"Hiện tuyến đường vẫn chưa thể thông vì sạt lở. Lực lượng chức năng đã tổ chức cấm đường để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét


