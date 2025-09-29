Xem nhanh 20h ngày 29.9: Thông tin mới nhất vụ rải bột lạ | Thực hư vụ giật phiếu mua căn hộ

'Xem nhanh 20h' ngày 27.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về:

Sự thật vụ người phụ nữ rải các túi bột trên đường ở TP.HCM

Chiều 29.9, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng làm việc với những người liên quan để làm rõ đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội về việc người phụ nữ liên tục rải bột lạ qua nhiều đoạn đường.

Thông tin mới nhất vụ rải bột lạ trên đường gây hoang mang

Theo đó, sáng nay, một đoạn clip thu hút hơn 4 triệu lượt xem ghi lại hình ảnh 2 người chở nhau trên xe máy. Người phụ nữ mặc áo khoác cam xé túi chứa loại bột lạ, rồi liên tục rải dọc đường. Khi bột trong túi rơi ra hết, người phụ nữ quăng luôn túi chứa bột xuống đường và tiếp tục xé túi khác. Hành động này lặp đi lặp lại liên tục. Người quay đoạn clip cho hay người phụ nữ đã rải khoảng 30 túi.

Đoạn clip lập tức được nhiều người chia sẻ lại, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hoang mang không biết đây là bột gì, tại sao không bỏ rác mà lại rải dọc đường?

Liên quan vụ việc, nguồn tin Thanh Niên cho biết, trưa cùng ngày, Công an phường Hiệp Bình đã xác minh, làm việc với những người liên quan và bước đầu có báo cáo.

Theo đó, 2 người phụ nữ trong video là bà T.T.N.S (người lái xe máy) và cháu gái tên N.H.Y (46 tuổi, người ngồi sau, rải bột), hiện làm việc tại một công ty ở Bình Dương cũ (TP.HCM). Hai dì cháu thuê trọ sống cùng nhau, gần công ty và lâu lâu về nhà thăm bà N.T.N (89 tuổi, mẹ của bà S.) ở phường Tam Bình.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, bà Y. có dấu hiệu bệnh, bất thường về thần kinh, các túi bột mà bà Y. rải ra đường là của một loại nước giải khát.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ rải bột lạ trên đường.

Xôn xao clip xô đẩy, trèo lên bàn giật lấy phiếu mua căn hộ ở TP.HCM

Theo đó, chiều 28.9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP.HCM (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây) gây phản cảm, khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng đây là chiêu dàn dựng để "câu view".

Theo đoạn clip được ghi lại trong một hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.

Trong lúc chen lấn, giành giật, có 2 phụ nữ nhảy lên bàn để giật lấy tờ giấy và nhiều người khác cùng giơ tay ra để lấy tờ giấy nhưng không được.

Cao điểm trong đoạn clip, 2 người nữ đã nhảy lên bàn đè đầu nhau xuống để tranh giành tờ giấy.

Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là "chiêu trò", "dàn cảnh", "như bán hàng đa cấp"… của những người môi giới để "câu view"…

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sáng 28.9, một đơn vị môi giới đã tổ chức "Sự kiện ra mắt đặc biệt" về một dự án căn hộ thương mại ở thành phố mới Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM). Địa điểm tổ chức ở một tòa nhà trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh, TP.HCM).

