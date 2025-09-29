Cúp nước ở phường Phú Thọ Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 29.9 đến 5 giờ, ngày 30.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Vườn Lài (số chẵn) từ đường Lũy Bán Bích đến số 204, đường Rạch Nước Đen (số chẵn) từ số 186 đến Thống Nhất, đường Thống Nhất (số lẻ) từ số 295 đến Lũy Bán Bích, đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ Thống Nhất đến Vườn Lài, đường Phan Đình Phùng (từ Vườn Lài đến Thống Nhất) và các hẻm nhánh; đường Nguyễn Văn Tố (từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất), đường Nguyễn Xuân Khoát (từ Vườn Lài đến Thống Nhất), đường Nguyễn Hậu (từ Vườn Lài đến Thống Nhất), đường 30 Tháng 4 (từ Vườn Lài đến Cách Mạng), đường Nguyễn Bá Tòng (từ Yên Đỗ đến Thống Nhất), đường Bác Ái (từ Nguyễn Xuân Khoát đến Phan Đình Phùng) và các hẻm nhánh; đường Chu Văn An (từ Lũy Bán Bích đến Nguyễn Xuân Khoát), đường Yên Đỗ (từ Lũy Bán Bích đến Nguyễn Hậu), đường Nguyễn Thái Học (từ Thống Nhất đến Yên Đỗ) và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa, Tân Sơn Nhất

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.9 đến 1 giờ, ngày 30.9; từ 22 giờ, ngày 30.9 đến 1 giờ, ngày 1.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát, Tứ Hải, Đất Thánh, đường Bắc Hải, Bành Văn Trân, Cách Mạng Tháng Tám, và các hẻm nhánh; đường Lạc Long Quân, Đông Hồ, Thành Mỹ, Tân Xuân, Tân Lập, Tân Thọ, Tân Tiến, Tân Châu, Tân Phước, Tân Trang, Thiên Phước, Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Duy Tân, Thủ Khoa Huân và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ và 14 – 16 giờ, ngày 30.9.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 55 đường Nguyễn Phúc Chu.

9 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 2.10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 30.9 đến 5 giờ, ngày 1.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Sơn, đường Phạm Văn Xảo, Lê Lộ, Nguyễn Chích, Hoàng Ngọc Phách, Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng, Trần Thủ Độ, Lê Sao, Hiền Vương, Quách Đình Bảo, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Cao Lãng, Đỗ Bí, đường Bình Long (số chẵn) từ đường Thạch Lam đến Văn Cao, đường Thạch Lam (số chẵn) từ đường Lê Lộ đến Bình Long và các hẻm nhánh. đường Phú Thọ Hòa (số lẻ), Nguyễn Nhữ Lãm, đường Văn Cao (số chẵn) từ đường Bình Long đến Phú Thọ Hòa và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 1.10 đến 5 giờ, ngày 2.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bàu Cát (số lẻ) từ đường Đồng Đen đến Trần Mai Ninh, đường Đồng Đen (số lẻ) từ đường Trường Chinh đến Bàu Cát, đường Bàu Cát 1, 2, 3 từ Đồng Đen đến Trần Mai Ninh, đường Trung Lang, Trần Mai Ninh và các hẻm nhánh.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.9 đến 5 giờ, ngày 1.10; từ 22 giờ, ngày 1.10 đến 5 giờ, ngày 2.10.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 42, 43, 44.

Phường Cát Lái

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Cát Lái.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.9 đến 5 giờ, ngày 1.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 5, 24, 25, 26, 28, 29, 30; đường Lê Văn Thịnh từ nhà số 2 đến nhà số 78, từ nhà số 191 đến nhà số 279; đường Nguyễn Thị Định từ nhà số 555 đến nhà số 745; đường Lê Văn Thịnh nối dài, đường Lê Đình Quản, đường Nguyễn Đôn Tiết.

Phường An Khánh

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường An Khánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.10 đến 5 giờ, ngày 2.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường 24, 25, 26, 27, 28, 29.