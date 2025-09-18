Cúp nước ở phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 19.9 đến 5 giờ, ngày 20.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Sơn Nhì (số lẻ) từ đường Diệp Minh Châu đến Trường Chinh, đường Trường Chinh (số lẻ) từ đường Tân Sơn Nhì đến Âu Cơ, đường Âu Cơ (số lẻ) từ đường Trường Chinh đến Trần Tấn, hẻm 91 đường Trần Tấn và các hẻm nhánh; đường Diệp Minh Châu (số lẻ) từ số 1 đến số 27, đường Nguyễn Văn Săng và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 10 – 15 giờ, ngày 19.9

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 730 đường Hương Lộ 2; đường Lê Văn Quới (số lẻ, đoạn từ đường Bình Trị Đông đến hẻm 413 Lê Văn Quới); đường Đất Mới (số lẻ, đoạn từ đường Lê Văn Quới đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh phụ thuộc.

5 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 18.9 đến cuối tuần ẢNH: TN

Phường An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 18.9 đến 4 giờ 30 ngày 19.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn, từ đường Trần Phú - Nguyễn Văn Cừ); đường Ngô Quyền (số chẳn, từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Nguyễn Tri Phương (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Nguyễn Thời Trung (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Nguyễn Duy Dương (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Chí Thanh); đường Nguyễn Văn Đừng (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường An Bình (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Trần Tuấn Khải (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Bùi Hữu Nghĩa (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Nhiêu Tâm (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Huỳnh Mẫn Đạt (số lẻ từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Nghĩa Thục, Bạch Vân, Chiêu Anh Các và Đào Tấn.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.9 đến 5 giờ, ngày 19.9.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 63.

Phường Bình Trưng

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.9 đến 5 giờ, ngày 19.9; 22 giờ, ngày 19.9 đến 5 giờ, ngày 20.9.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 62 đường số 6; đường số 7, 8, 27, phường Bình Trưng (phường Bình Trưng Tây cũ).