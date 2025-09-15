Cúp nước ở phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 16.9. Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 177 Liên Khu 4 - 5 và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 18.9. Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Trần Văn Giàu (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Tên Lửa đến đường số 36) và các hẻm nhánh; tuyến đường Tên Lửa (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 29) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; các tuyến đường, hẻm thuộc khu dân cư Trường Thịnh (đường 31, 32, 33, 33A, 33B, 34, 34A, 34B, 36, 39, 41, 43...) thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 10 – 16 giờ, ngày 16.9 và ngày 17.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Đức Anh (từ số 1127 đến chung cư Tân Mai); chung cư Tân Mai, hẻm 1123 Lê Đức Anh; đường Lê Đình Cẩn (số chẵn, từ số 302 đến cầu Ông Búp); đường Lê Đình Cẩn (số lẻ, từ số 277 đến cầu Ông Búp) và các hẻm nhánh.

7 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 18.9 ẢNH: TN

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.9 đến 4 giờ, ngày 17.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Phú Thứ (số lẻ) từ góc mũi tàu Bình Tiên - Võ Văn Kiệt); đường Phạm Văn Chí (2 bên) từ đường Bình Tiên - Phạm Phú Thứ; đường Võ Văn Kiệt (từ đường Bình Tiên - Phạm Phú Thứ); đường Bình Tiên (số chẵn) từ Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.9 đến 5 giờ, ngày 18.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương (số chẵn) từ Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương; đường Bà Hom (số lẻ) từ Vòng Xoay Phú Lâm - An Dương Vương; đường An Dương Vương (số chẵn) từ đường Lê Tuấn Mậu - Bà Hom; đường Tân Hòa Đông (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm - Phan Anh; toàn bộ khu dân cư cư xá đài Ra Đa, cư xá Phú Lâm B.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.9 đến 5 giờ, ngày 16.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phú Định (từ đường An Dương Vương - Trương Đình Hội) và các đường, hẻm nhánh; đường Trương Đình Hội (từ đường Phú Định - An Dương Vương) và các đường, hẻm nhánh; đường Phạm Đức Sơn (từ đường Trương Đình Hội - Hoàng Ngân) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.9 đến 5 giờ, ngày 17.9; từ 22 giờ, ngày 17.9 đến 5 giờ, ngày 18.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Nhỏ (số chẵn) từ đường Trang Tử - Hồng Bàng và các đường, hẻm nhánh; đường Xóm Vôi, Phú Giáo (hai bên) từ đường Trang Tử - Nguyễn Trãi) và các đường, hẻm nhánh; đường Phú Hữu (số lẻ) từ đường Trang Tử - Nguyễn Trãi) và các đường, hẻm nhánh; đường Trang Tử (từ đường Phú Hữu - Nguyễn Thị Nhỏ) và các đường, hẻm nhánh; đường Trần Chánh Chiếu (hai bên) từ đường Phú Hữu - Nguyễn Thị Nhỏ và các đường, hẻm nhánh; đường Nguyễn Trãi (số lẻ) từ đường Nguyễn Thị Nhỏ - Phú Hữu và các đường, hẻm nhánh.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 15.9 đến 5 giờ ngày 16.9.

Khu vực bị tạm ngưng cấp nước: các khu phố 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 63.