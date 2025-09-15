Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

7 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 18.9

Phạm Hữu
Phạm Hữu
15/09/2025 15:25 GMT+7

Từ tối nay 15.9 - 18.9, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 16.9. Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 177 Liên Khu 4 - 5 và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 18.9. Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Trần Văn Giàu (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Tên Lửa đến đường số 36) và các hẻm nhánh; tuyến đường Tên Lửa (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 29) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; các tuyến đường, hẻm thuộc khu dân cư Trường Thịnh (đường 31, 32, 33, 33A, 33B, 34, 34A, 34B, 36, 39, 41, 43...) thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 10 – 16 giờ, ngày 16.9 và ngày 17.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Đức Anh (từ số 1127 đến chung cư Tân Mai); chung cư Tân Mai, hẻm 1123 Lê Đức Anh; đường Lê Đình Cẩn (số chẵn, từ số 302 đến cầu Ông Búp); đường Lê Đình Cẩn (số lẻ, từ số 277 đến cầu Ông Búp) và các hẻm nhánh.

7 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 18.9 - Ảnh 1.

7 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 18.9

ẢNH: TN

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.9 đến 4 giờ, ngày 17.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Phú Thứ (số lẻ) từ góc mũi tàu Bình Tiên - Võ Văn Kiệt); đường Phạm Văn Chí (2 bên) từ đường Bình Tiên - Phạm Phú Thứ; đường Võ Văn Kiệt (từ đường Bình Tiên - Phạm Phú Thứ); đường Bình Tiên (số chẵn) từ Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.9 đến 5 giờ, ngày 18.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương (số chẵn) từ Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương; đường Bà Hom (số lẻ) từ Vòng Xoay Phú Lâm - An Dương Vương; đường An Dương Vương (số chẵn) từ đường Lê Tuấn Mậu - Bà Hom; đường Tân Hòa Đông (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm - Phan Anh; toàn bộ khu dân cư cư xá đài Ra Đa, cư xá Phú Lâm B.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.9 đến 5 giờ, ngày 16.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phú Định (từ đường An Dương Vương - Trương Đình Hội) và các đường, hẻm nhánh; đường Trương Đình Hội (từ đường Phú Định - An Dương Vương) và các đường, hẻm nhánh; đường Phạm Đức Sơn (từ đường Trương Đình Hội - Hoàng Ngân) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.9 đến 5 giờ, ngày 17.9; từ 22 giờ, ngày 17.9 đến 5 giờ, ngày 18.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Nhỏ (số chẵn) từ đường Trang Tử - Hồng Bàng và các đường, hẻm nhánh; đường Xóm Vôi, Phú Giáo (hai bên) từ đường Trang Tử - Nguyễn Trãi) và các đường, hẻm nhánh; đường Phú Hữu (số lẻ) từ đường Trang Tử - Nguyễn Trãi) và các đường, hẻm nhánh; đường Trang Tử (từ đường Phú Hữu - Nguyễn Thị Nhỏ) và các đường, hẻm nhánh; đường Trần Chánh Chiếu (hai bên) từ đường Phú Hữu - Nguyễn Thị Nhỏ và các đường, hẻm nhánh; đường Nguyễn Trãi (số lẻ) từ đường Nguyễn Thị Nhỏ - Phú Hữu và các đường, hẻm nhánh.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 15.9 đến 5 giờ ngày 16.9.

Khu vực bị tạm ngưng cấp nước: các khu phố 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 61, 62, 63.

Tin liên quan

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 11.9 đến cuối tuần

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 11.9 đến cuối tuần

Từ tối nay 11.9 - 14.9, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước lịch cúp nước ở TP.HCM Đồng hồ nước thiết bị cấp nước hóa đơn tiền nước đóng tiền nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận