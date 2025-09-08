Cúp nước ở phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.9 đến 5 giờ, ngày 10.9.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 2 - 94 đường Nơ Trang Long; mặt tiền và các hẻm từ số 1 - 167 đường Lê Quang Định.

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.9 đến 5 giờ, ngày 10.9.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 78 - 200 và các hẻm đường Trần Huy Liệu; từ nhà số 2 - 86 và các hẻm đường Trần Khắc Chân; từ nhà số 2 - 126B và các hẻm đường Nguyễn Trọng Tuyển; toàn bộ đường Duy Tân; từ nhà số 2 - 104 và các hẻm đường Huỳnh Văn Bánh; từ nhà số 32 - 56 và các hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi; từ nhà số 1 - 117 và các hẻm đường Nguyễn Đình Chính; từ nhà số 1 - 89 và các hẻm đường Hoàng Văn Thụ; từ nhà số 215 - 371 và các hẻm đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 11.9 đến 3 giờ ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Anh (từ số 119 đến 221); đường Liên khu 10 -11 (từ Phan Anh đến Liên khu 2 - 5); hẻm 125, 137 Phan Anh; hẻm 360 Tân Hòa Đông và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 10.9 đến 5 giờ, ngày 11.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Quới (từ hẻm 413 Lê Văn Quới đến Mã Lò); đường Mã Lò (số chẵn, đoạn từ Hương Lộ 2 đến Lê Văn Quới) và các hẻm nhánh.

11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 12.9 ẢNH: TN

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 11.9 đến 5 giờ, ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 8 (từ đường số 12 đến nhà số 245) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường số 12, và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ hẻm 540 đến Kênh Nước Đen) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Kênh Nước Đen (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Tham Lương) và các đường, hẻm nhánh.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 10 - 16 giờ, ngày 10.9.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 1166 quốc lộ 1A và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 10 - 14 giờ, ngày 10.9.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến quốc lộ 1A (khu vực mặt tiền số lẻ từ vòng xoay An Lạc đến Tỉnh Lộ 10) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, Tân Tạo.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 10 - 14 giờ, ngày 10.9.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Kinh Dương Vương (khu vực mặt tiền số chẵn từ hẻm 504 Kinh Dương Vương đến quốc lộ 1A) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc; tuyến đường khu y tế Kỹ thuật cao (từ Kinh Dương Vương đến cổng vào khu y tế Kỹ thuật cao) và các hẻm nhánh; tuyến đường Sinco và các hẻm nhánh; tuyến đường Hồ Học Lãm (từ Kinh Dương Vương đến đường Sinco) và các hẻm nhánh.

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30, ngày 10.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn) từ đường Trần Phú - Nguyễn Văn Cừ; đường Trần Phú (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ; đường Hùng Vương (từ đường Trần Nhân Tôn - Nguyễn Văn Cừ); đường Trần Nhân Tôn (số chẵn) từ đường Trần Phú - Hùng Vương; đường Huỳnh Mẫn Đạt (từ đường An Dương Vương - Trần Phú; đường Trần Bình Trọng (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương); đường Lê Hồng Phong (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương); đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương) và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 10 – 11 giờ, ngày 10.9; 1 – 3 giờ, ngày 12.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền (từ đường Trần Hưng Đạo - Võ Văn Kiệt); đường Võ Văn Kiệt (từ đường Tản Đà - Vạn Kiếp); đường Vạn Kiếp (từ đường Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Ngô Quyền - Châu Văn Liêm); đường Lương Nhữ Học (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Triệu Quang Phục (từ đường Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo); đường Hải Thượng Lãn Ông (từ đường Võ Văn Kiệt - Châu Văn Liêm); đường Đỗ Văn Sửu, Trần Tướng Công, Phan Huy Chú, Lưu Xuân Tín, An Điềm, Xóm Chỉ, Trần Điện, Trần Hòa, Phạm Đôn, Tân Hàng, Tản Đà và Phan Phú Tiên và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.9 đến 5 giờ, ngày 9.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bàu Cát (số lẻ) từ đường Đồng Đen đến Trần Mai Ninh, đường Đồng Đen (số lẻ) từ đường Trường Chinh đến Bàu Cát, đường Bàu Cát 1, 2, 3 từ đường Đồng Đen đến Trần Mai Ninh và các hẻm nhánh. đường Trung Lang, đường Trần Mai Ninh và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 8.9 đến 5 giờ, ngày 9.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Sơn từ Văn Cao đến Nguyễn Nhữ Lãm, đường Phạm Văn Xảo, Lê Lộ, Nguyễn Chích, Hoàng Ngọc Phách, Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng, Trần Thủ Độ, Lê Sao, Hiền Vương, Quách Đình Bảo, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Cao Lãng, Đỗ Bí; đường Bình Long (số chẵn) từ Thạch Lam đến Văn Cao, đường Thạch Lam (số chẵn) từ Lê Lộ đến Bình Long và các hẻm nhánh; đường Phú Thọ Hòa (số lẻ), Nguyễn Nhữ Lãm, Nguyễn Sơn (số chẵn), đường Văn Cao (số chẵn) từ Bình Long đến Phú Thọ Hòa và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 9.9 đến 5 giờ, ngày 10.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Sơn Nhì (số chẵn) từ đường Trường Chinh đến Nguyễn Cửu Đàm, đường Nguyễn Cửu Đàm (số chẵn) từ đường Tân Sơn Nhì đến Nguyễn Quý Anh; đường Nguyễn Quý Anh từ đường Nguyễn Cửu Đàm đến Tân Kỳ Tân Quý và các hẻm nhánh; đường Tân Kỳ Tân Quý (số lẻ) từ số 287 đến Trường Chinh, đường Trường Chinh (số lẻ) từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Tân Sơn Nhì, đường Trần Văn Ơn và các hẻm nhánh.