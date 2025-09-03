Cúp nước ở phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.9 đến 3 giờ, ngày 4.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 1A, 2, 4, 6 và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Miếu Bình Đông và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Lê Văn Quới (từ hẻm số 8 đến đường số 14) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.9 đến 5 giờ, ngày 4.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Duy (từ đường Hưng Phú đến Dã Tượng) và các hẻm nhánh; đường Chánh Hưng (số lẻ) từ đường Hưng Phú đến Dã Tượng và các hẻm nhánh; đường Hưng Phú (số chẵn) từ đường Nguyễn Duy đến Hưng Phú và các hẻm nhánh; đường Dã Tượng (số lẻ) từ đường Nguyễn Duy đến Hưng Phú và các hẻm nhánh.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.9 đến 5 giờ, ngày 5.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tùng Thiện Vương (số lẻ) từ đường Cao Xuân Dục đến Nguyễn Duy và các đường, hẻm nhánh; đường Tùng Thiện Vương (số chẵn) từ đường Nguyễn Văn Của đến Nguyên Duy và các đường, hẻm nhánh; đường Tuy Lý Vương (số lẻ) từ đường Nguyễn Văn Của đến Bùi Huy Bích và các đường, hẻm nhánh; đường Cao Xuân Dục (số lẻ) từ đường Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy và các đường, hẻm nhánh; đường Nguyễn Duy (từ đường Cao Xuân Dục đến Bùi Huy Bích) và các đường, hẻm nhánh; đường Mạc Vân, Nguyễn Chế Nghĩa, Bùi Huy Bích (2 bên) từ đường Tuy Lý Vương đến Nguyễn Duy) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

5 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 5.9 ẢNH: TN

Phường An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30, ngày 4.9; từ 23 giờ, ngày 4.9 đến 4 giờ 30, ngày 5.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền ( từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh); đường Ngô Gia Tự (từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh); đường Nguyễn Tri Phương (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Chí Thanh); đường Nguyễn Duy Dương (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Chí Thanh); đường Sư Vạn Hạnh (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Chí Thanh); đường Hùng Vương (từ đường Ngô Quyền - Trần Nhân Tôn); đường Yết Kiêu (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương); đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Ngô Quyền - Trần Nhân Tôn); đường Trần Nhân Tôn (từ đường Nguyễn Chí Thanh - An Dương Vương); đường An Dương Vương (từ đường Ngô Quyền - Trần Nhân Tôn).

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.9 đến 5 giờ, ngày 5.9.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 213 đường Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh.