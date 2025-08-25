Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 27.8

Phạm Hữu
25/08/2025 14:26 GMT+7

Từ tối nay 25.8 - 27.8, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Thạnh Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.8 đến 5 giờ, ngày 26.8.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ 552 đến 706 đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.8 đến 5 giờ, ngày 26.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 536 đến số 624, đường Thái Thị Nhạn từ Âu Cơ đến Ni Sư Huỳnh Liên và các hẻm nhánh.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 26.8.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 9, 11 và các đường hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 15 giờ 30, ngày 26.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 413/56 Lê Văn Quới; hẻm 276 Mã Lò; hẻm 310 Mã Lò và các hẻm nhánh.

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 27.8- Ảnh 1.

Ảnh: Phạm Hữu

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.8 đến 4 giờ, ngày 27.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số lẻ) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt; đường Nguyễn Trãi (số chẵn) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt; đường Trần Bình Trọng từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi; đường Lê Hồng Phong (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi; đường Nguyễn Văn Cừ (số lẻ) từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi; đường Huỳnh Mẫn Đạt (số chẵn) từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi; các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.8 đến 5 giờ, ngày 26.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Sài Gòn.

Phường Phú Thọ Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 25.8 đến 5 giờ, ngày 26.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Nhữ Lãm, đường Đỗ Đức Dục, đường Nguyễn Sơn (số chẵn), đường Thoại Ngọc Hầu, đường Lê Cảnh Tuân, đường Phú Thọ Hòa và các hẻm nhánh.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 25.8 đến 5 giờ ngày 26.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 9, đường số 10, đường số 11 và các hẻm nhánh; đường Hồ Văn Tư và các hẻm nhánh; đường Đoàn Công Hớn và các hẻm nhánh thuộc phường Trường Thọ cũ.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
