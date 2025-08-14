Cúp nước ở phường Bình Tây

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Tây.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng (từ đường Minh Phụng - Phạm Đình Hổ); đường Nguyễn Thị Nhỏ (từ đường Hồng Bàng - Lê Quang Sung); đường Phạm Đình Hổ (số chẵn, từ đường Hồng Bàng - Hậu Giang); đường Phạm Đình Hổ (số lẻ, từ đường Hồng Bàng - Phan Văn Khỏe); đường Lê Quang Sung (số lẻ, từ đường Phạm Đình Hổ - Ngô Nhân Tịnh); đường Tháp Mười (số chẵn, từ đường Phạm Đình Hổ - Ngô Nhân Tịnh); đường Nguyễn Hữu Thận (2 bên từ đường Lê Quang Sung - Tháp Mười); đường Chu Văn An (2 bên, từ đường Lê Quang Sung - Tháp Mười); đường Lê Quang Sung (số chẵn, từ đường Mai Xuân Thưởng - Minh Phụng); đường Minh Phụng (số chẵn, từ đường Hậu Giang - Hồng Bàng).

Phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Trọng Tấn (số lẻ, từ Bờ Bao Tân Thắng - Tân Kỳ Tân Quý); đường Tân Kỳ Tân Quý (số chẵn, từ Lê Trọng Tấn đến số 322); đường Bờ Bao Tân Thắng (số lẻ, từ số 1 - số 87) và các hẻm nhánh; đường số 27, Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Đô Đốc Chấn, Lê Trung Đình và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Lạc (số lẻ, từ số 1 - số 117) và các hẻm nhánh; đường Lạc Long Quân (số lẻ, từ số 819 - số 865) và các hẻm nhánh; đường Bùi Thế Mỹ, đường Đặng Minh Trứ và các hẻm nhánh.

15 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 14.8 đến cuối tuần Ảnh: Phạm Hữu

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hưng Hóa và các hẻm nhánh; đường Lộc Hưng và các hẻm nhánh; hẻm 783, đường Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8; 22 giờ, ngày 15.8 đến 5 giờ, ngày 16.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường 9; 10; 11 và các hẻm; đường Hồ Văn Tư và các hẻm nhánh; đường Đoàn Công Hớn và các hẻm nhánh.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 18, 19 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất, Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số lẻ, từ đường Tân Kỳ Tân Quý - đường Ấp Bắc), đường Tân Hải (số lẻ, từ đường Cộng Hòa - đường Trường Chinh); đường Cộng Hòa (số chẵn, từ đường Thăng Long - số 18E) và các hẻm nhánh.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 1 - 4 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cao Thắng - lề số chẵn; đường Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường Điện Biên Phủ, Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Nguyễn Thượng Hiền đến Cao Thắng) và hẻm liên quan.

Phường Hòa Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Hòa Hưng.

Thời gian cúp nước từ 1 - 4 giờ, ngày 16.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tô Hiến Thành (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Hồ Bá Kiện) và hẻm liên quan; đường Hồ Bá Kiện - lề số chẵn (đoạn từ đường Tô Hiến Thành đến hẻm 130 đường Hồ Bá Kiện) và hẻm liên quan.

Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Tô Hiến Thành đến hẻm 601 đường Cách Mạng Tháng Tám) và hẻm liên quan.

Phường Cầu Ông Lãnh, Bến Thành

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh, Bến Thành.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Cầu Ông Lãnh, Bến Thành.

Phường Tân Sơn

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.8 đến 22 giờ ngày 17.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực phường Tân Sơn.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ từ 22 giờ, ngày 14.8 đến 5 giờ, ngày 15.8; 22 giờ, ngày 15.8 đến 5 giờ, ngày 16.8; 22 giờ, ngày 16.8 đến 5 giờ, ngày 17.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực phường Bàn Cờ.