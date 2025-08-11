6 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 14.8

Cúp nước ở phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.8 đến 5 giờ, ngày 12.8; từ 22 giờ, ngày 12.8 đến 5 giờ, ngày 13.8; từ 22 giờ, ngày 13.8 đến 5 giờ, ngày 14.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường 9; 10; 11 và các hẻm nhánh; đường Hồ Văn Tư và các hẻm; đường Đoàn Công Hớn và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.8 đến 5 giờ, ngày 12.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Quảng Hiền, đường Năm Châu từ Võ Thành Trang đến Nguyễn Bá Tòng và các hẻm nhánh.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.8 đến 5 giờ, ngày 12.8; từ 22 giờ, ngày 12.8 đến 5 giờ, ngày 13.8; từ 22 giờ, ngày 13.8 đến 5 giờ, ngày 14.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Bàn Cờ.

6 phường ở TP.HCM sẽ cúp nước từ tối nay đến ngày 14.8 Ảnh: Phạm Hữu

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ 30, ngày 12.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn) từ đường Trần Phú - Nguyễn Văn Cừ; đường Trần Phú (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ); đường Hùng Vương (từ đường Trần Nhân Tôn - Nguyễn Văn Cừ); đường Trần Nhân Tôn (số chẵn) từ đường Trần Phú - Hùng Vương; đường Huỳnh Mẫn Đạt (từ đường An Dương Vương - Trần Phú; đường Trần Bình Trọng (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương; đường Lê Hồng Phong (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương); đường Nguyễn Văn Cừ (số lẻ) (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương) và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 13.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Đạo Thành (2 bên, từ đầu đường đến cuối đường); đường Nguyễn Ngọc Cung (2 bên, từ đầu đường đến cuối đường); hẻm 80 Hoàng Ngân (từ đầu hẻm - cuối hẻm); hẻm 79, 167, 193 Phú Định (từ đầu hẻm - cuối hẻm).

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 15 giờ 30, ngày 14.8.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 310 đường Mã Lò; 413 đường Lê Văn Quới; đường Lê Văn Quới (số lẻ từ Mã Lò đến hẻm 413 Lê Văn Quới và các hẻm nhánh).